Anticipazioni Il Segreto puntate dal 10 al 15 Marzo. Ecco cosa accadrà questa settimana nella celebre soap opera spagnola. Tanti colpi di scena per la telenovela più seguita dagli italiani, in onda su Canale 5 alle 16.30. Questa settimana ci saranno tanti colpi di scena che senza dubbio terranno incollati allo schermo tutti i telespettatori. Nelle prossime puntate de Il Segreto ci saranno diverse novità che riguardano specialmente Isaac e Antolina. Quest’ultima tenterà il suicidio dopo che l’uomo le rivelerà di non volerla più sposare. Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 10 al 15 Marzo.

Anticipazioni Il Segreto puntate dal 10 al 15 Marzo: Antolina tenta il suicidio

Le anticipazioni Il Segreto puntate dal 10 al 15 Marzo ci rivelano il tentativo di suicidio di Antolina. La donna tenterà di togliersi la vita dopo che Isaac si è rifiutato di sposarla. Consuelo crede che il gesto estremo della donna sia in realtà un modo per attirare l’attenzione, mentre Isaac si sente in colpa e decide di tornare con Antolina. L’uomo in realtà è ancora innamorato di Elsa ma nonostante questo decide di chiedere nuovamente la mano della donna. Nel frattempo, Raimundo e Francisca sono ancora prigionieri di Fulgencio, che ha intenzione di sperimentare delle terapie molto pericolose.

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo giungere a Puente Viejo una nuova maestra che aiuterà le altre insegnanti a educare i bambini del posto. Questo nuovo arrivo però genera subito dei malcontenti e molte persone non saranno d’accordo. La moglie di Carmelo nel frattempo ha un malore a causa del troppo stress accumulato e viene soccorsa dal dottor Zabaleta. Il colpo di scena è il tentativo di suicidio di Antolina che viene salvata da Elsa.

Anticipazioni Il Segreto puntate dal 10 al 15 Marzo: Raimundo rischia la vita

Ecco le anticipazioni Il Segreto puntate dal 10 al 15 Marzo. Nei prossimi episodi della soap opera iberica vedremo Prudencio sempre più sospettoso nei riguardi di Julieta, Fernando e Mauricio. Saul e il capomastro riescono a trovare un accordo con Mesia per ottenere la libertà di Raimundo e Donna Francisca.

Le anticipazioni Il Segreto di questa settimana ci rivelano che proprio Raimundo potrebbe essere usato come cavia. Fulgencio infatti ha sequestrato l’uomo per sperimentare delle terapie a base di scosse elettriche molto forti.

[Foto: https://it.blastingnews.com]