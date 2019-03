Anticipazioni Il Segreto, puntate dal 17 al 22 Marzo. Continuano gli intrighi e i colpi di scena della fiction spagnola più seguita in Italia. La soap opera di Canale 5 torna con nuove puntate che raccontano le vicende di Puente Viejo. I nuovi episodi della telenovela spagnola Il Segreto andranno in onda ogni giorno dalle 16.30 su Canale 5, mentre la domenica ci sarà il solito appuntamento doppio prima di Domenica Live di Barbara D’urso. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera? Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Marzo.

Anticipazioni Il Segreto, 17-22 Marzo: la morte di Donna Francisca

Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Marzo. Questa settimana ci saranno diversi colpi di scena nella soap opera spagnola di Canale 5. Finalmente parte la spedizione per salvare Raimundo e Francisca, ma nessuno è sicuro che si riuscirà ad arrivare in tempo. Alla fine Mauricio, Saul e Julieta riescono a liberare i due ragazzi dopo tantissime difficoltà. Fernando uccide Fulgencio, destando lo stupore di tutti quanti a Puente Viejo. Nel frattempo Consuelo è provocata da Antolina e decide di dire alla donna cosa pensa veramente di lei.

Intanto Tiburcio non riesce a sopportare l’assenza di Dolores e fa di tutto per cercare di distrarsi. Saul decide di costituirsi mentre Raimundo convoca tutti i suoi familiari perché ha delle cose importanti da comunicare. Antolina finge di essere stata aggredita da Elsa, e Isaac le crede. Tiburcio comincia a frequentare Catalina mentre Fernando continuerà a fare le veci di Francisca. Nelle prossime puntate Il Segreto vedremo Antolina che continuerà ad ingannare Isaac.

Anticipazioni Il Segreto, 17-22 Marzo: Elsa interrompe le nozze di Isaac

Cosa accadrà nelle prossime puntate della celebre soap opera Il Segreto? A rivelarcelo sono le anticipazioni Il Segreto dal 17 al 22 Marzo. Antolina continua ad ingannare Isaac e sfrutta ogni occasione per metterlo contro Elsa. Prudencio dice a Julieta che dovrà rispettare il suo volere ed obbedirgli, ma la donna non si fa impaurire.

Nel frattempo arriva il giorno del matrimonio di Antolina e Isaac, che viene interrotto da Elsa che si presenta all’improvviso in chiesa. La donna fa un ultimo tentativo per convincere l’uomo a non sposarsi, sostenendo che Antolina sia una bugiarda. Il vero colpo di scena delle prossime puntate Il Segreto è la morte di Donna Francisca, che viene uccisa a freddo da Gonzalo mentre era con Fernando.

