Anticipazioni Il Segreto, puntate dal 24 al 29 Marzo. Cosa accadrà nelle puntate di questa settimana? Nei precedenti episodi ci sono stati diversi colpi di scena nella celebre soap opera spagnola. Anche le puntate di questa settimana saranno ricche di novità per i protagonisti della telenovela più amata d’Italia. La settimana scorsa Gonzalo aveva sparato a Francisca, mentre Elsa aveva interrotto le nozze di Isaac e Antolina. Cosa accadrà questa settimana? Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 24 al 29 Marzo. A: Francisca si finge morta

Anticipazioni Il Segreto 24-29 Marzo: Francisca si finge morta

Anticipazioni Il Segreto dal 24 al 29 Marzo, ecco le puntate di questa settimana. Gonzalo è presente ai funerali di Donna Francisca, che in realtà si è finta morta e si è presa gioco di lui per l’ennesima volta. Fernando e la Montenegro hanno organizzato un diabolico piano per ingannare il ragazzo, e fanno di tutto affinchè risulti credibile.

Viene detto a tutti che Francisca è deceduta nel sonno, ma Julieta non crede alla versione del Mesia. Gonzalo è contento di aver vendicato la morte dei suoi figli, mentre Isaac continua a pensare ad Elsa. Nelle prossime puntate de Il Segreto, Elsa viene a sapere che suo padre si trova in gravi condizioni di salute e lo fa trasferire nella locanda. Antolina dice al suo sposo di dover partire per un viaggio, ma in realtà sta escogitando un piano per uccidere il padre di Elsa.

Anticipazioni Il Segreto 24-29 Marzo, problemi per Severo

Le anticipazioni Il Segreto dal 24 al 29 Marzo ci rivelano che Severo inizia ad avere dei seri problemi economici. L’uomo comunica alla moglie di aver perso tutti i loro averi e la donna cerca di stare vicino al marito, promettendo di aiutarlo. Nel frattempo Tiburcio e Catalina iniziano a passare molto tempo insieme, dopo essere stati complici dell’allontanamento di Dolores.

Gracia ha paura che tra i due possa nascere una relazione clandestina. Le prossime anticipazioni de Il Segreto dal 24 al 29 Marzo ci rivelano che Julieta e Saul iniziano ad avere dei dubbi sulla morte di Francisca. E se Fernando e Raimundo non avessero detto tutta la verità? Riusciranno a smascherare l’inganno?

[Foto: https://it.blastingnews.com]