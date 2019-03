Ecco le nuove anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 all’8 Marzo. La soap opera nata in Spagna resta una delle più seguite in Italia, nonostante siano passati ormai 8 anni dalla prima puntata. I prossimi episodi Il Segreto sono ricchi di colpi di scena, tra cui il tentativo di suicidio di Antolina. La ragazza vuole mettere fine alla sua vita per far sentire ancora più in colpa Isaac. Il suo tentativo in effetti ha i risultati sperati, ma quali sono le reali conseguenze del suo gesto folle e come reagiranno gli altri protagonisti della telenovela? Ecco le anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 all’8 Marzo.

Anticipazioni Il Segreto 3-8 Marzo: Antolina tenta il suicidio

Anticipazioni Il Segreto puntate dal 3 all’8 Marzo, ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della celebre soap opera spagnola. Elsa decide di restare a Puente Viejo deludendo così la volontà del padre, che non è d’accordo con questa decisione. La donna vuole scoprire il piano di Antolina, dopo che si accorge che sta tramando qualcosa. Antolina chiede al suo futuro sposo di accompagnarlo a comprare il vestito da sposa, anche se sa benissimo che il ragazzo non la ama. Sarà proprio questa presa di coscienza a spingere la donna a tentare il suicidio. Antolina però continua a pensare che è solo questione di tempo e che prima o poi il cuore di Isaac sarò suo.

Nelle prossime puntate della soap Il Segreto scopriremo anche il dramma di Adela. La donna confessa a Carmelo le sue condizioni di salute e gli rivela che alcune schegge sono ancora nel suo cervello. L’uomo rimane scioccato dalla confessione della sua amata e non sa come risolvere la situazione. Nel frattempo Prudencio scopre chi ha ucciso Samuel, ignorando il fatto che la sua amata ha potuto riavvicinarsi all’uomo della sua vita. Isaac intanto non vuole più sposare Antolina, nonostante la donna aspetti un figlio da lui. In un secondo momento il giovane avrà anche una discussione molto accesa con il padre di Elsa.

Anticipazioni Il Segreto 3-8 Marzo: tutti contro Fernando

Cosa ci rivelano le anticipazioni Il Segreto dal 3 all’8 Marzo? Jaul, Mauricio e Julieta si coalizzano tutti contro Fernando, con l’intenzione di fare luce sulla vicenda di Francisca e Raimundo. Fernando però ostacola i loro buoni propositi spiegando ai tre che non possono fare nulla per liberarli.

Se i ragazzi hanno intenzione di salvare Francisca e Raimundo devono prima di tutto avere più fiducia in lui invece di attaccarlo. In realtà tutto fa parte di un losco piano organizzato dalla Montenegro, una delle protagoniste della soap opera Il segreto, ma nessuno gli crede. Antolina intanto non fa altro che pensare alle parole di Isaac che le ha rivelato di non amarla e non volerla più sposare nonostante la sua gravidanza.

