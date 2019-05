Anticipazioni Il Segreto, puntate dal 5 all’11 Maggio

Ecco le nuove anticipazioni Il Segreto dal 5 all’11 Maggio. Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera spagnola più seguita in Italia? Nei prossimi giorni ci saranno diversi colpi di scena nelle puntate della telenovela in onda tutti i giorni su Canale 5. Il Segreto conta quasi 4 milioni di telespettatori giornalieri, che non accennano a diminuire. Per quanto riguarda gli ascolti la soap opera spagnola scende in campo contro programmi molto famosi, tra cui quelli di Barbara D’Urso o i talent di Maria De Filippi. Ecco le nuove anticipazioni Il Segreto dal 5 all’11 Maggio.

Anticipazioni Il Segreto 5-11 Maggio: Isaac ospita Elsa

Le anticipazioni Il Segreto dal 5 all’11 Maggio ci rivelano che Elsa è accusata di aver messo in atto un furto in locanda. Per fortuna c’è Isaac che le sta vicino e crede alla sua innocenza. Fernando intanto nega di essere il responsabile del rapimento di Emilia e Alfonso, e propone una soluzione alternativa per pagare il riscatto. Nel frattempo Elsa decide di prendersi tutta la colpa del furto in locanda e lascia Puente Viejo, rifugiandosi in una capanna sperduta vicino al paese.

Fe decide di raggiungere la sua amica per aiutarla e offrirle la sua ospitalità. Elsa però rifiuta e non accetta nemmeno la proposta di Isaac che la raggiunge e le propone di andare a vivere con lui e Antolina. Elsa accetta, anche se la sua rivale prova subito a trattarla come una schiava. Intanto Maria e Raimundo iniziano a sospettare che Fernando possa essere coinvolto nel rapimento di Emilia e Alfonso. L’uomo nega tutto e si offre persino di pagare il riscatto.

Anticipazioni Il Segreto 5-11 Maggio: Julieta conosce Pilar

Nelle prossime puntate Il Segreto vedremo Raimundo trascorrere parecchio tempo nei sotterranei della villa, e questo suo comportamento inizia a destare qualche sospetto. Mauricio cerca dunque di capire cosa si nasconde dietro a tutto ciò. Le anticipazioni Il Segreto dal 5 all’11 Maggio ci rivelano anche che Julieta conosce Pilar, una donna sola che ha un figlio malato che ha intenzione di denunciare l’avvelenamento delle acque di Las Lagunas. Le due donne sono subito complici anche se Julieta decide di non rivelare a Pilar che in realtà è un’amica di Severo oltre che la compagna di Saul.

[Foto: https://amalfinotizie.it]