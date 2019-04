Ecco le anticipazioni Il Segreto, puntate dal 7 al 13 Aprile. Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della celebre soap spagnola? Torna un’altra settimana di intrighi e passioni per i personaggi della telenovela più seguita in Italia. Le nuove trame ci anticipano tanti colpi di scena, tra cui Dolores che torna a Puente Viejo e Raimundoche caccia di casa Julieta e Saul. La soap opera Il Segreto sta appassionando milioni di italiani ormai da diversi anni, e si può definire ormai come la nuova “Beautiful” in versione spagnola. Ecco le Anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 Aprile.

Anticipazioni Il Segreto 7-13 Aprile: Julieta e Saul senza casa

Le anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 Aprile ci rivelano che Raimundo caccia di casa Julieta e Saul, mentre Dolores fa ritorno a Puente Viejo. Intanto la Laguna decide di trasferirsi lontano dal paese per via di alcune pratiche burocratiche legate alla morte del padre. Julieta non riesce a capire per quale motivo Raimundo ha cambiamento atteggiamento nei suoi confronti e comincia a farsi delle domande su di lui. Nelle prossime puntate Il Segreto Severo capisce che gli abitanti delle terre di Las Lagunas nascondono dei segreti. Nel frattempo un giornalista raggiunge casa Santacruz per proporre un’affare ad Irene.

Le prossime anticipazioni Il Segreto ci rivelano anche che Dolores fa ritorno a casa per riabbracciare Tiburcio, ma viene a sapere che l’uomo è in viaggio per la Cina. Intanto il padre di Emilia caccia via Saul e la moglie di Consuelo, che ormai sono considerati di troppo nella villa. Prudencio prova a fermarli dopo aver svelato ai due di aver iniziato le pratiche per l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Anticipazioni Il Segreto 7-13 Aprile: la vendetta di Antolina

Ecco le anticipazioni Il Segreto dal 7 al 13 Aprile. Nelle prossime puntate Gonzalo e il nonno non dicono a Matias che i suoi genitori potrebbero essere dispersi in Francia. Nel frattempo Adela e il parroco incoraggiano gli abitanti di Las Lagunas a partecipare alla lotta di Severo per eliminare l’inquinamento dell’ambiente. Irene accetta la proposta lavorativa di Totana dopo aver capito che il marito sta avendo problemi economici.

Isaac intanto riceve un incarico importante dal Marchese di Laso, ma il vero colpo di scena riguarda Antolina. Nei prossimi episodi de Il Segreto la donna incendia tutto il legno acquistato dal marito per l’incarico, perché si sente trascurata. La nonna di Julieta capisce subito che l’incendio è stato causato da Antolina mentre Tiburcio e Dolores decidono di tornare insieme.

