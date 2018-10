Anticipazioni Un posto al sole 1-5 Ottobre: Otello è nei guai

Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dall’1 al 5 ottobre alle ore 20:40 su Raitre. A quanto pare Otello è sempre più nei guai a causa della dipendenza dal gioco.

Otello è nei guai per il gioco

La famiglia è scesa in soccorso dell’ex vigile Otello, alle prese con il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo. In molti, tra familiari e amici, cercano di aiutare l’ex vigile ad uscirne fuori ma la situazione è difficile. Otello è in preda al senso di colpa per aver mentito ai suoi cari e si getta nello sconforto. Riuscirà a superare questa dura fase della sua vita?

Filippo inizia il nuovo lavoro e Ferri e Valerio sono di nuovo in guerra

Intanto Filippo inizia il nuovo lavoro, pur non sapendo delle tensioni generate dal suo ingresso. Serena tenta quindi di fare da argine tra lui e le accanite colleghe. Come andrà a finire? Roberto comprende che la storia con Vera ha molti lati positivi mentre quest’ultima vive in maniera agitata il suo lavoro. Tra Roberto e Valerio termina la tregua e i due tornano a farsi la guerra, gettando ancor più nel panico Vera. Sarà lei, dopo un acceso confronto con Valerio, ad affidare a Roberto il controllo delle due società.

L’amicizia tra Vittorio e Anita non decolla

I due proprio non riescono ad instaurare un vero rapporto d’amicizia. Vittorio è ancora geloso di Anita e quest’ultima finisce con l’irritarsi ancora una volta. La giovane comprende quanto sia difficile, forse impossibile, avere un rapporto d’amicizia con Vittorio. Cosa succederà tra i due? Si diranno definitivamente addio?

Una speranza per Otello

A quanto pare per l’ex vigile sembra esserci una speranza. L’uomo spiega ai suoi familiari i motivi che hanno fatto nascere la dipendenza dal gioco d’azzardo. Un passo importante per tornare ad essere l’Otello di una volta?

Il ruolo di Roberto nelle imprese Viscardi diviene sempre più forte mentre Alberto è certo di essere ad un passo dalla verità sulla morte di Veronica.

È tutto per le anticipazioni principali di Un posto al sole da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre.

[Foto: onetivu.it]