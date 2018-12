Anticipazioni Un posto al sole 10-14 dicembre: Alberto si dichiara innocente

Di seguito le anticipazioni delle trame della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 10 al 14 dicembre alle ore 20:40 su Raitre. Alberto si dichiara innocente e Valerio vive una profonda crisi interiore.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto è innocente?

Alberto spera di dimostrare la sua innocenza ma tutto dipende dalla deposizione in aula di Valerio. Intanto Beatrice convince Niko ad alzare la parcella a Filippo e Serena perché contraria ad un trattamento di favore nei loro confronti. Guido non tollera più il modo di fare freddo e distaccato di Cinzia e decide di affrontarla.

Elena sospetta qualcosa

Elena rimane colpita dalle accuse mosse in aula da Alberto contro Valerio e Vera e comprende che sua madre non le ha detto tutto sull’omicidio di Veronica Viscardi. Un nuovo litigio con Beatrice fa comprendere a Diego che tra lui e la ragazza c’è troppa distanza: cosa succederà tra i due? Rossella non prende bene la notizia del non rientro a Napoli di Patrizio nel fine settimana.

Cosa farà Rossella?

Mentre Valerio tenta di confrontarsi con Elena, Alberto rischia di morire in prigione. Rossella non sa se raggiungere Patrizio in Piemonte o rimanere a casa da sola nel fine settimana. Tra Manlio e Adele riscoppia la guerra a causa di un nuovo contrasto: cosa è successo?

Elena viene a conoscenza dei segreti di Vera e deve decidere da che parte stare mentre Valerio vive un profondo senso di colpa per aver fatto finire Alberto dietro le sbarre. Per questo motivo prende una decisione importante.

Il Natale è ormai alle porte e a Palazzo Palladini Raffaele si prepara ad allestire un grande presepe, nonostante Otello e Renato non siano del tutto d’accordo.

