Anticipazioni Un posto al sole, evento eclatante

Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 24 al 28 settembre alle ore 20:40 su Raitre.

Cosa è successo a Vera?

Roberto, dopo aver ascoltato il messaggio lasciatogli in segreteria da Vera, corre a casa della donna per capire cosa sia successo. Ferri dà un consiglio inaspettato a Vera che continua ad essere tormentata dai sensi di colpa e dal ricatto di Morace.

Intanto Niko e Susanna si preparano per il concorso ma qualcosa non va per il verso giusto e i loro piani vengono stravolti. I due si trovano a fronteggiare l’invadenza di campo dei suoceri.

Serena fa una proposta importante a Filippo



L’ex collaboratore di punta dei cantieri è ancora senza lavoro. Serena propone a Filippo di prendere il posto del contabile licenziato dal negozio gestito dai cinesi. Cosa farà Sartori? Andrà a lavorare con sua moglie?

Intanto Otello è sempre più succube del gioco e rimasto senza soldi pensa di accettare l’offerta di Troncone. Ferri decide di affrontare a muso duro Luigi Morace: cosa succederà tra i due? Silvia e Michela, assieme a Guido, non hanno più dubbi in merito alla situazione in cui si trova Otello e pensano a come intervenire per aiutarlo.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 24 a venerdì 28 settembre.

[Foto: onetivu.it]