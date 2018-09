Anticipazioni Un posto al sole 17-21 Settembre

Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 17 al 21 settembre alle ore 20:40 su Raitre.

Cosa succede tra Valerio ed Elena? Otello nei guai con il gioco

Le puntate di questa settimana promettono ulteriori novità e colpi di scena. Roberto Ferri pensa che Luigi Morace sia l’amante di Vera e gli sta alle calcagna al fine di scoprire dove l’uomo lavori. Intanto Valerio sembra essere interessato ad Elena. Cosa succederà tra i due? Otello, invece, si trova nei guai a causa della sua dipendenza dal gioco e chiede a Filippo di riavere i soldi che gli aveva prestato.

Ferri cerca di scoprire la verità

Roberto Ferri, dopo aver scoperto che Morace lavora al circolo come cameriere, tenta di provocarlo e decide di non perderlo d’occhio. Intanto, proprio Vera, prova a calmare Ferri ma alla fine non ci riesce.

Ferri fa pressione su Vera per sapere quale verità nasconda la ragazza mentre Filippo decide, non senza difficoltà, di restituire i soldi ad Otello vendendo un oggetto a lui caro. Intanto Angela cerca di ottenere l’aiuto di suo padre Renato dopo aver superato le resistenze di Franco.

Vera compie un gesto pericoloso

Per Elena arriva invece il momento dell’udienza contro Enriquez, che non ha smesso di intimidirla. Serena scopre che Filippo non indossa più il suo prezioso orologio e chiede spiegazioni al marito. Vera non riesce più a contenere la pressione degli ultimi eventi vissuti e finisce con il compiere un gesto dai risvolti pericolosi.

È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 17 a venerdì 21 settembre.

(Foto: onetivu.it)