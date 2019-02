Anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Febbraio: ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. La storica fiction Rai in onda dal 1996 sarà ricca di colpi di scena e rivelazioni durante la prossima settimana. La soap opera che da tanti anni tiene incollati al televisore milioni di telespettatori va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Elena è sempre più convinta di voler formare una famiglia con Valerio, ma i suoi progetti potrebbero essere ostacolati da qualche imprevisto. Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Febbraio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18 – 22 Febbraio: guai per i genitori di Susanna

Ecco le anticipazioni della fiction Un Posto al Sole dal 18 al 22 Febbraio. Cosa accadrà nelle prossime puntate? Mentre Giulia, Ornella, Raffaele, Susanna e Niko si stringono solidali intorno ad Adele e al suo dramma, Manlio riapparirà prepotentemente nella vita della donna. Valerio continua ad avere i sensi di colpa per tutto ciò che è accaduto con Simona e Alberto lo sprona a confidarsi. Nel frattempo Adele si accorge di tenere ancora molto a Manlio, ma ovviamente Giulia fa di tutto per farla allontanare dal marito. Elena intanto è sempre più convinta dei suoi progetti di famiglia con Valerio, che è costretto a fare i conti con i suoi sentimenti. I genitori di Susanna sono in crisi e la ragazza cerca di comprendere entrambi per non dispiacere nessuno.

Ma il vero colpo di scena delle prossime puntate Un Posto al Sole è il dramma di Elena, che scopre la relazione tra Valerio e Simona. Questo è un duro colpo per la donna, che cade nella disperazione più totale. Ignaro della volontà di vendetta di Prisco, Franco risolverà una piccola emergenza legata a Bianca. Mentre Guido sembra ormai aver perso le speranze di recuperare con Mariella, Vittorio pensa ad un nuovo piano per far ingelosire Anita, con la collaborazione dell’amico Alex.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18 – 22 Febbraio: Valerio allontanato da Marina

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Febbraio, ecco le novità della fiction partenopea in onda su Rai 3. Durante la puntata di venerdì 22 Febbraio, Franco dovrà rimandare la sua serata in famiglia che ha promesso a Bianca. Intanto la vendetta di Prisco sta per essere organizzata, mentre Valerio viene allontanato da Marina.

La donna si rivela molto protettiva verso la figlia e decide di rivelare quello che è successo ad Alice. Brutto periodo per Guido, sommerso dalle difficoltà e dalla fine della sua storia con Mariella. L’uomo decide si sfogarsi con il figlio, mentre Alex fingerà di stare insieme a Vittorio.

