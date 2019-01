La soap si svolge all’ombra del Vesuvio nella splendida cornice di Posillipo. Ecco le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio su Raitre alle 20:40.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto Ferri in ospedale

Ferri rimane in ospedale perché i medici hanno bisogno di tempo per fare ulteriori accertamenti sul suo stato di salute e comprendere l’entità del danno. Intanto Filippo e Marina sono in attesa di ricevere notizie sullo stato del manager dei cantieri.

Patrizio discute con Raffaele in merito alla decisione di non voler tornare ad Alba per portare avanti lo stage. Diego chiede allora al padre di poter risolvere questa situazione. Alberto informa Valerio che la sua scelta di aiutare lo storico nemico è spinta soltanto da interesse e non da altro.

Michele vuole parlare alla radio di quanto accaduto a scuola

Rossella, dopo aver parlato con Diego, affronta Patrizio. Intanto Michele è deciso a fare uno speciale alla radio su quanto accaduto a scuola e cerca l’aiuto di Scheggia. La diretta, però, riserverà una sorpresa al giornalista. Patrizio, dopo aver affrontato Rossella, è deciso a non rinunciare ai suoi obiettivi.

Giulia è ormai sicura che Adele nasconda qualcosa ma non sa se parlare di questi suoi sospetti a Nico. Diego avverte la mancanza di Beatrice e Michele riceve un ultimatum da parte di Scheggia. Franco ritorna a lavorare in palestra e Diego gli chiede se può dargli una mano al garage.

(Foto: TV Sorrisi e Canzoni)