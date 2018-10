Anticipazioni Un posto al sole 22-26 ottobre

Di seguito le anticipazioni italiane delle trame delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 22 al 26 ottobre alle ore 20:40 su Raitre.

Anticipazioni Un posto al sole: Niko e Susanna sono alle prese con i loro i papà

Le ultime anticipazioni italiane di Un posto al sole parlano di Roberto molto preoccupato per Vera mentre Niko e Susanna, ormai pronti a lasciare Palazzo Palladini, continuano nella difficile impresa di confrontarsi con i rispettivi padri. Intanto, grazie ad un incontro fortuito, a Vittorio viene in mente un’idea per riconquistare Anita.

Marina mette alle strette Vera

Roberto e Valerio sono in ansia per la salute di Vera e il nuovo incontro tra Marina e la ragazza sembra giungere alle battute finali. Adele cerca di vincere le resistenze di Manlio mentre Susanna vive il peso della presenza in studio di Beatrice. Il rapporto tra Alex e Vittorio continua a crescere e i due sembrano stringere una solida amicizia.

Diego e Beatrice a cena da Raffaele

Marina è alle prese con un grave problema mentre Vera confida a Roberto di aver vissuto un altro momento di rabbia difficile da controllare. Raffaele prepara una cena per Diego e Beatrice e il momento di condivisione mette in luce il diverso modo di intendere il rapporto che hanno i due ragazzi. Niko e Susanna decidono di affrontare Manlio.

Marina sta male e Roberto propone un patto a Vera

Il problema di salute di Marina spinge Roberto, a capo sia delle Imprese Viscardi che dei Cantieri, a proporre un patto a Vera. Michele si ritrova protagonista di un grande equivoco mentre Franco e Angela sono alla ricerca di un nuovo coinquilino. Tale ricerca potrebbe favorire un loro conoscente nell’avere maggiore autonomia. Il rapporto tra Elena e Valerio sfocia in qualcosa importante. Diego e Beatrice continuano ad allontanarsi. I due si lasceranno?

È tutto per le anticipazioni principali di Un posto al sole da lunedì 22 a venerdì 26 ottobre.

