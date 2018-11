Anticipazioni Un posto al sole 26-30 novembre: che succede a Vera?

Di seguito le anticipazioni delle trame della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 26 al 30 novembre alle ore 20:40 su Raitre. Che succede a Vera? Valerio e Roberto si mettono sulle sue tracce.

Anticipazioni Un posto al sole: che succede a Vera?

Vera è decisa a lasciare la clinica mentre Valerio inizia a riflettere sulla sua scelta di aver pagato un avvocato difensore ad Alberto. Inoltre, Valerio, pensa anche a come proteggere Vera, sebbene la giovane non pare voglia demordere dai suoi progetti di fuga.

Mariella teme il confronto con Guido: riuscirà ad incontrarlo? Filippo cerca di difendere i diritti di sua moglie Serena mentre Cerruti è preoccupato per la mancanza di fiducia di Mariella nella loro storia.

Valerio e Roberto alla ricerca di Vera

Vera fugge dalla clinica e Valerio e Roberto raggiungono Lugano, in Svizzera, per cercare di ritrovarla. Alberto viene a conoscenza della revoca del mandato al suo avvocato da parte di Valerio poco prima dell’inizio del processo. Serena accetta la proposta di sua cugina Flora e Patrizio decide di lasciare la guida della cucina del Caffè Vulcano.

Cerruti incoraggia Mariella nel comunicare a tutti la sua gravidanza. Intanto, Roberto, trova Vera e la riporta in clinica. Patrizio saluta amici e familiari prima di partire per il Nord Italia: il giovane chef ha deciso di andare in Piemonte per iniziare una nuova avventura professionale. L’alleanza tra Roberto e Valerio prende il via e chissà cosa succederà ora ai cantieri.

(Foto: Televisionando)