Anticipazioni Un posto al sole 28 – 31 agosto

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Martedì 28: Diego prende il posto di Raffaele?

Diego ha svolto un ottimo lavoro nel sostituire l’intramontabile portiere di Palazzo Palladini. Raffaele cerca di capire come questa sostituzione possa trasformarsi in una collaborazione duratura. Intanto Patrizio scopre che Diego ha conosciuto una ragazza. Elena ha un duro confronto con Marco mentre Otello sembra non riuscire più a staccarsi dal gioco e continua a mentire ai propri cari.

Mercoledì 29: torna il ricattatore di Vera

L’uomo che ricatta Vera torna alla carica mentre la donna si riavvicina a Roberto. Diego è sempre più preso dalla ragazza che ha conosciuto nel corso dell’estate: tra i due è scoccata la scintilla? Niko e Susanna ricevono una richiesta particolare da Beatrice.

Giovedì 30: Vittorio corre in soccorso di Anita

Vittorio corre nuovamente in soccorso di Anita. Questa sua costante disponibilità nei confronti della ragazza desta la preoccupazione di una persona a lui cara che tenta di fargli capire la sua situazione. Marina ritorna ai cantieri più determinata che mai e fa sì che Vera torni a concentrarsi sul suo lavoro e sulle sue responsabilità nei confronti dell’azienda. Filippo rientra dalle vacanze e si mette alla ricerca di un lavoro.

Venerdì 31: Elena caccia Marco



Anita ha un duro confronto con Rossella. Colpita dalle parole di quest’ultima, prende una decisione importante e la comunica a Vittorio. Elena continua a sentire una forte tensione per il processo e a rendere più complicato il tutto è anche il confronto con Marco, dopo il quale decide di mandarlo via di casa. E’ tutto per le Anticipazioni di Un posto al sole da martedì 28 a venerdì 31 agosto.

(Foto: Viaggi da Film)