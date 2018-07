Anticipazioni Un posto al sole 30 luglio – 3 agosto

Ecco le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda alle ore 20:40 su Raitre.

Anticipazioni Un posto al sole: Rossella rivede Diego



Susanna, alle prese con il piccolo Jimmy, scopre quanto sia difficile ricoprire il ruolo di mamma. Arianna si propone di aiutarla e la ragazza rimane turbata nel vedere quanto lei sia brava con il bambino. Intanto Patrizio e Rossella tornano dalla loro breve vacanza. Patrizio è sempre più convinto del fatto che suo fratello non è più d’intralcio alla sua storia con Rossella, anche se quando quest’ultima rincontra Diego succede qualcosa.

Otello e Peppino si trovano a fronteggiare l’arrogante Lello Troncone. Quest’ultimo ha un asso nella manica molto importante che può mettere in seria difficoltà Otello. Riuscirà l’ex vigile a cavarsela nella sua nuova attività di garagista?

Filippo cerca di fronteggiare la crisi finanziaria

A casa Sartori le cose non vanno a gonfie vele. Filippo deve sistemare la sua situazione finanziaria relativa alla perdita da poco subìta in borsa. Il marito di Serena, a tal fine, sembra interessato a prendere parte dell’eredità di Gigi Del Colle. Elena, invece, ha i nervi a pezzi sia a causa di sua madre Marina, sia per il senso di colpa per sua figlia dovuto a quanto accaduto con Marco. E’ tutto per le Anticipazioni di Un posto al sole 30 luglio – 3 agosto.

(Foto: Un Posto al Sole Rai Tv – Altervista)