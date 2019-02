Curiosi di conoscere le anticipazioni Un Posto al sole dal 4 all’8 Febbraio? Nelle prossime puntate ci saranno diversi colpi di scena che terranno i telespettatori incollati al televisore. Un Posto al Sole è una delle soap opere più seguite in Italia, nonché la più longeva. Prodotta da Rai Fiction, viene trasmessa per la prima volta su Rai 3 nel 1996, riscuotendo subito molto successo. La serie ha superato le 5000 puntate e dopo tanti anni continua ad appassionare i telespettatori. Ecco le prossime anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 a 8 Febbraio: Prisco agli arresti domiciliari

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio vedono Valerio che prova in tutti i modi a restare in piedi, nonostante i numerosi problemi. Franco nel frattempo continua a dividersi tra lavoro al garage e la palestra inizia ad avere qualche rimpianto. Ripensa alla sua vecchia vita da coach che aveva prima che Prisco gliela togliesse. Nel frattempo, Vittorio si rivolge ad Alex per vendicarsi di Anita, e arriva molto vicino al suo obiettivo.

Il colpo di scena sarà il malore di Gaetano Prisco che porterà i giudici a dargli gli arresti domiciliari. Franco non prende bene la notizia dei domiciliari, intanto Susanna torna per un po’ a vivere dai suoi genitori e il clima in casa sembra essere più sereno. Giulia continua ad avere seri dubbi sul rapporto tra Adele e Manlio. Anita e Vittorio si lasciano andare a momenti di intensa passione davanti Alex che resterà sconvolta.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 a 8 Febbraio: Valerio fa soffrire Elena

Ecco le prossime anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio. Elena annuncia a Valerio di essere incinta, ma lui non la prende bene ed Elena soffre molto per questa reazione inaspettata alla sua gravidanza. Diego e Beatrice nonostante le difficoltà provano a riavvicinarsi e a ricostruire la loro storia.

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole Valerio fa il possibile affinchè Simona non incontri Vera in prigione. Rossella deve preparare un esame molto difficile mentre Diego, spronato da Beatrice, proverà a dare nuovamente una svolta alla sua carriera professionale.

