Anticipazioni Un posto al sole 8-12 ottobre: Elena va a lavorare ai cantieri

Elena accetta la proposta lavorativa dei cantieri mentre Valerio è certo che ad uccidere Veronica sia stato Roberto. Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dall’8 al 12 ottobre alle ore 20:40 su Raitre.

Elena va a lavorare ai cantieri

Elena accetta di curare le pubbliche relazioni dei cantieri mentre Valerio si scaglia contro Roberto e lo accusa dell’omicidio di sua sorella Veronica. Viola e la sua famiglia ritornano a Napoli e ad aspettarli ci sarà tutta la famiglia. Guai in vista per Susanna: dopo la bocciatura all’esame per avvocato, subisce il diktat di suo padre che le impone di andare via dalla terrazza. Raffaele ancora non sa che il nipotino Antonio ha posato con la maglia della Juventus.

Marina indaga su Roberto e Vittorio è sempre più geloso di Anita



Valerio è sempre più convinto che ad uccidere Veronica sia stato Roberto. Anche Marina decide di vederci chiaro nella morte della Viscardi e decide di continuare le sue indagini personali per capire se Roberto c’entri con l’omicidio della manager. Niko decide di risolvere il problema dell’invadenza del padre di Susanna. Intanto Valerio informa Vera dei suoi dubbi su Ferri.

Continua la gelosia di Vittorio nei confronti di Anita mentre Serena, stanca di sentirsi incompresa da parte di Filippo, porrà il marito ancora una volta contro Raffaele. Vittorio si reca al lavoro da Anita e scoppiano nuovi problemi tra i due e a peggiorare le cose ci si mette anche Rossella.

È tutto per le anticipazioni principali di Un posto al sole da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre.

[Foto: onetivu.it]