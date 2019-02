Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 Febbraio al 1° Marzo. Cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction partenopea più seguita dagli italiani? La fiction Rai Un Posto al Sole è ambientata a Napoli e va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. La prima soap opera prodotta interamente in Italia che ha appassionato milioni di italiani con le vicissitudini degli abitanti di Palazzo Palladini. Le puntate che andranno in onda la prossima settimana sono ricche di novità e molti protagonisti prenderanno delle decisioni importanti. Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 Febbraio al 1° Marzo.

Anticipazioni Un Posto al Sole 25 Febbraio – 1° Marzo: Prisco e la sua vendetta

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 Febbraio al 1° Marzo ci rivelano che Franco viene portato in ospedale per essere soccorso. Tutti i suoi familiari si recano in ospedale e sono molto preoccupati per la sua salute, mentre Prisco è impaziente di sapere se la sua vendetta è andata a buon fine. Guido e Mariella nel frattempo si incontrano, e nessuno dei due sembra restare indifferente all’altro. Il vigile Cerruti è molto preoccupato a riguardo, anche se farà di tutto per non farlo vedere. Intanto Elena fa fatica a riprendersi dopo la sua recente delusione, mentre Marina trova finalmente una soluzione per tenere Valerio lontano dalla figlia.

Franco realizza che dietro la sua aggressione c’è lo zampino di Prisco e teme che l’uomo possa essere pericoloso anche per Angela e Bianca. Ciro però si offre di dargli una mano e questo tranquillizza Franco. Otello intanto fa ritorno da Indica ed è piuttosto giù di morale, in più ha una novità per Silvia e Michele. Elena si mostra sempre più decisa a chiudere la sua relazione con Valerio e Simona prende una decisione che nessuno si aspettava. Nelle prossime puntate della fiction Rai Un Posto al Sole vedremo Adele che incontrerà qualche problema nel trovare una casa in affitto e Giulia la incoraggerà a farsi rispettare da Manlio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 25 Febbraio – 1° Marzo: Mariella torna al lavoro

Mariella è di rientro dalla maternità e si appresta a riprendere servizio al comando dei vigili. Tornerà dunque a lavorare insieme a Guido. Inoltre, secondo le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 Febbraio al 1° Marzo, Valerio viene a sapere della partenza di Elena e corre da lei. Il vero colpo di scena delle prossime puntate di Un Posto al Sole è la dichiarazione di Guido nei confronti di Mariella. Serena intanto sta aspettando i risultati del test del DNA e teme che Gigi Del Colle possa non essere suo padre.

