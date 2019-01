Anticipazioni Un Posto al Sole dal 28 Gennaio al 1 Febbraio: la novità di Elena

La soap si svolge all’ombra del Vesuvio nella splendida cornice di Posillipo. Ecco le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 28 a venerdì 1 febbraio su Raitre alle 20:40.

Anticipazioni Un posto al sole: che succede ad Elena?

Elena scopre qualcosa di importante su Valerio e che potrebbe avere ripercussioni su più persone intorno a lui. Giulia pensa ai suoi sospetti su Adele e Manlio e Niko svolge il ruolo di mediatore tra la madre e Susanna.

Elena è a conoscenza del motivo per cui sta male e vorrebbe parlarne a Valerio ma non è ancora sicura di farlo. Quest’ultimo riceve una visita di una donna che appartiene al suo passato. Di chi si tratta? Michele, ancora sottoposto alle direttive di Scheggia, riceve un video che forse potrebbe rimettere in chiaro le cose.

Anticipazioni Un posto al sole: il ritorno di Simona

Elena vorrebbe parlare a Valerio per aggiornarlo su quanto è venuta a sapere, ma decide di rimandare dopo la ricomparsa di Simona. Alex viene beccata da Anita mentre fa la spia per conto di Vittorio ed è costretta da quest’ultima a diventare sua complice.

Elena è confusa dal ritorno sulla scena di Simona e tenta di instaurare con la donna un legame pacifico soltanto per il bene di Vera. Intanto Angela riceve un messaggio che la riconduce ad un momento non roseo della sua vita passata. Chi le ha inviato il messaggio e cosa contiene?

Anticipazioni Un posto al sole: Renato e raffaele convivenza a rischio

Le ultime anticipazioni vedono sempre più a rischio la difficile convivenza tra Renato e Raffaele mentre Roberto Ferri deve prendere una decisione importante. Il manager deve scegliere se incontrare nuovamente Vera. Elena rivela ad Alice la positiva novità. È tutto per le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 gennaio al 1 febbraio.

(Foto: Televisionando)