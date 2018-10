Anticipazioni Un posto al sole: Marina scopre la verità

Di seguito le anticipazioni delle puntate della soap napoletana Un posto al sole in onda dal 15 al 19 ottobre alle ore 20:40 su Raitre.

La sentenza sul caso Enriquez

Arriva il giorno della sentenza sul caso Enriquez e una decisione del giudice delude Niko e Beatrice e provoca non poche tensioni. Vera è sempre più agitata e Roberto tenta di calmarla. Marina continua a tenere d’occhio entrambi senza farsi scoprire.

Vittorio non riesce a dimenticare Anita

Marina elabora un piano per mettere alle strette Vera mentre Vittorio non riesce a superare la rottura con Anita e se la prende nuovamente con Rossella. La conclusione del processo contro Enriquez rafforza il legame tra Elena, Beatrice e Susanna. Intanto Ferri si reca in Svizzera al fine di cercare una soluzione al problema che affligge Vera mentre Marina non smette di registrare le conversazioni tra i due.

Marina scopre la verità su Vera

Diego ha paura di non essere la persona giusta per Beatrice. Marina sa che ad uccidere Veronica è stata Vera: cosa farà la Giordano? Niko trova finalmente la casa dei sogni dove andare a vivere con Susanna e cerca di non perdere l’occasione.

Michele è testimone di un inaspettato triangolo amoroso. Di chi si tratta? Vera subisce il ricatto di Marina ed è sempre più sull’orlo di una crisi di nervi, anche a causa delle allucinazioni sulla zia, che potrebbero indurla a compiere un gesto pericoloso.

È tutto per le anticipazioni principali di Un posto al sole da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre.

[Foto: onetivu.it]