Anticipazioni Un Posto al Sole: puntate dal 1° al 5 Aprile

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 1° al 5 Aprile. Un’altra settimana di sotterfugi e rivelazioni per la soap opera più longeva d’Italia. Da oltre vent’anni la fiction TV continua ad appassionare migliaia di telespettatori, curiosi di conoscere le vicissitudini dei protagonisti. Un Posto al Sole continua con il consueto appuntamento dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Curiosi di sapere cosa accadrà nelle puntate di questa settimana? Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 1° al 5 Aprile.

Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 Aprile, crisi d’amore per Rossella

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 1° al 5 Aprile, ecco i nuovi episodi che andranno in onda questa settimana. Michele ha appena superato un rischio piuttosto grande, ma nelle prossime puntate potrebbe trovarsi di fronte a un altro ancora più grande. Le cose tra Marina e Alberto non stanno andando molto bene e Ferri dovrà valutare bene tutti i pro e i contro della proposta di Valerio. Nel frattempo, Niko viene coinvolto in uno scherzo organizzato da Raffaele e Renato il 1 Aprile. Il ragazzo si mostra molto preoccupato per Susanna, che dovrà affrontare il padre a breve.

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 1 al 5 Aprile ci rivelano anche le attenzioni di Mimmo nei confronti di Rossella, anche se la ragazza confessa alla madre di vivere un momento di profonda crisi sentimentale. Si decide dunque ad avere un confronto con il ragazzo. Diego vuole accettare il lavoro nell’agenzia di assicurazioni, ma Raffaele non sembra essere d’accordo.

Anticipazioni Un Posto al Sole 1-5 Aprile, pericolo al Vulcano

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 1 al 5 Aprile, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Raffaele dovrà accettare le decisioni di Diego riguardo il lavoro. Intanto Silvia deve consolare Rossella dopo il suo confronto con Diego. Nelle prossime puntate Un Posto al Sole Arianna, Andrea e Alex vivono un momento di forte pericolo al Vulcano. Nel frattempo, Cerruti si confida con Bice rivelandogli le sue paure e Adele vuole cacciare sua figlia da casa. Guido tenta in tutti i modi di sollevare il morale di Cerruti con l’aiuto di Cotugno.

