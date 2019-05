Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate dal 13 al 17 Maggio

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 13 al 17 Maggio. Nelle puntate della prossima settimana ci saranno diversi colpi di scena per i protagonisti della soap opera partenopea. Dopo la morte di Tommaso che ha sconvolto tutti, si parlerà molto di Ciro e Angela. Vedremo anche molti cambiamenti per Raf e ci sarà molto spazio per la nuova coppia formata da Alex e Vittorio. Tornano anche Anita e Giovanna, due personaggi che non erano presenti da diverse puntate. Cos’altro accadrà nelle puntate di questa settimana? Ecco le anticipazioni Un Posto al sole dal 13 al 17 Maggio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 13-17 Maggio: il ritorno di Anita

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 13 al 17 Maggio ci rivelano che dopo il ritorno di Anita, Alex comincia a sentirsi un po’ insicura sulla sua relazione con Vittorio. La donna è molto gelosa di Anita ed è convinta che Vittorio preferisca stare con lei. Nel frattempo Raffaele sta vivendo un periodo di sconforto e solitudine, Ornella fa di tutto per tirarlo su. Ornella riesce a convincere Raffaele ad andare a trovare Diego nella sua nuova casa. I due si confronteranno e cercheranno di chiarirsi.

Alex vuole che Vittorio si dimentichi di Anita. Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 13 al 17 Maggio ci rivelano anche l’arresto di Costantin. L’uomo verrà interrogato da Giovanna ma negherà di aver avuto a che fare con Prisco. Intanto Alex e Vittorio, dopo tanta attesa, si lasciano andare alla passione. La donna però è sempre convinta che Anita sia nella testa di Vittorio. Uno scambio di farmaci, provocato da Otello, causerà problemi ed equivoci con Raffaele e Michele.

Anticipazioni Un Posto al Sole 13-17 Maggio: Ciro si avvicina ad Angela

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 13 al 17 Maggio: Franco fa di tutto per provocare Prisco, senza badare alle conseguenze. Nel frattempo Ciro si avvicina sempre di più ad Angela. Ferri rientra a Napoli e Filippo e Serena ricevono una bella notizia. Continuano i preparativi per l’organizzazione del battesimo di Lollo.

Qualcuno però non è d’accordo con alcuni dettagli e deciderà di boicottare la scelta del padrino. Intanto Angela litiga con Franco mentre Giovanna vuole incastrare Prisco e Costantin. Nelle prossime puntate Un Posto al Sole la scelta del padrino di Lollo causerà moltissima tensione tra Mariella e Guido. Cerry troverà il coraggio per andare ad un appuntamento misterioso.

[Foto: www.napolitoday.it]