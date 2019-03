Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate dal 18 al 22 Marzo. Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della celebre soap partenopea in onda su Rai 3? La scorsa settimana la fiction Un Posto al Sole ci ha lasciato con il fiato sospeso e diversi colpi di scena. Nell’ultima puntata di venerdì scorso Adele è stata salvata in extremis dalla furia del marito Manlio, che ha tentato di uccidere anche Giulia. Ci sarà riuscito? Niko e Susanna riusciranno a salvare Adele? A rispondere a questi interrogativi ci pensano le anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Marzo.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 Marzo: Giulia rischia di morire

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Marzo. La scorsa settimana ci sono stati diversi colpi di scena nella fiction tv partenopea. I telespettatori sono curiosi di sapere cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera più longeva d’Italia. Manlio, dopo una furiosa lite, picchia selvaggiamente Adele che viene soccorsa da Niko e Susanna. L’uomo a questo punto si scaglia contro Giulia accusandola di avergli rovinato la vita e di aver fatto allontanare Adele da lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 Marzo: Palazzo Palladini è nel terrore e a un certo punto si sente il rumore di uno sparo. Raffaele e Renato chiamano subito la polizia mentre Adele si trova ancora in ospedale a causa della furia del marito. Niko e Susanna si trovano in ospedale per assistere Adele e non sanno ancora che Giulia è stata sequestrata da Manlio e sta rischiando la vita a Palazzo Palladini. Nel frattempo arriva la Polizia ma nessuno sa ancora se Giulia sia viva o meno. Le autorità faranno il possibile per calmare il colonnello e mettere in salvo la ragazza sequestrata.

Anticipazioni Un Posto al Sole 18-22 Marzo: Franco deve essere operato

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 18 al 22 Marzo ci rivelano che Franco deve essere operato al midollo, con tutti i rischi che può comportare una simile operazione. L’uomo ancora non ha deciso cosa fare e sembra molto pensieroso. La serenità di Palazzo Palladini è interrotta anche dal ritorno di Robero Ferri, che nel frattempo si è ripreso dopo il suo intervento al cuore. Intanto Marina fa il possibile per incastrare Alberto e chiede aiuto all’ex marito che le farà da complice. Nelle prossime puntate Un Posto al Sole Vittorio si avvicina sempre di più ad Anita mentre Alex è sempre più deluso e privo di speranze.

