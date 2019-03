Anticipazioni Un Posto al Sole: puntate dal 25 al 29 Marzo

Tornano le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 Marzo. Cosa accadrà nelle puntate di questa settimana? Quali saranno i colpi di scena che coinvolgeranno gli abitanti di Palazzo Paladini? La soap opera più longeva d’Italia torna con un’altra settimana di avvincenti puntate. Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.40 su Rai 3, ed è la fiction TV che ha ottenuto più successo nel corso degli anni. Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 Marzo.

Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 Marzo: Beatrice rompe con Diego

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 Marzo, ecco cosa accadrà nelle prossime puntate. Dopo l’ultimatum di Raffaele, Beatrice non sa se confessare la verità a Diego. Il ragazzo ha già dei sospetti, ma sta aspettando ulteriori conferme. Giulia finalmente riesce ad avere un confronto con l’ex marito e riceve anche una visita molto piacevole. Nel frattempo Marina fa di tutto per far tornare il buonumore ad Alice.

Nelle prossime puntate della soap Un Posto al Sole, Beatrice ha un faccia a faccia con Diego, e rivela al ragazzo di essere confusa sui sentimenti che prova per lui. L’uomo è affranto dal dolore, ma fa il possibile per nasconderlo. Michele intanto subisce ancora episodi di bullismo e per questo motivo cerca di convincere Enrico Scaglione a partecipare alla sua trasmissione radio. Il professore però non ha intenzione di condividere l’episodio con il pubblico. Giulia intanto fa visita ad Adele, che sta cercando di superare l’accaduto.

Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 Marzo, Alex preferisce Anita

Le prossime anticipazioni Un Posto al Sole dal 25 al 29 Marzo ci rivelano le difficoltà di Franco, che deve fare i conti con la sua invalidità. Roberto è costretto a lasciare il lavoro e la donna che ama, per fortuna trova conforto in sua figlia Cristina. Alex vuole stare accanto a Vittorio e sostenerlo durante il suo periodo di esami all’università, ma il ragazzo sembra preferire la compagnia di Anita.

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole, Susanna ha un confronto con il padre, mentre Angela e Franco devono prendere una decisione. Infine Guido, che è stanco di doversi occupare di Vittorio, decide di non volere un altro figlio.

