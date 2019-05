Anticipazioni Un Posto al Sole, puntate dal 27 al 31 Maggio

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 27 al 31 Maggio. Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della famosa soap opera partenopea? Da Lunedì vedremo Alberto intento a fare nuove conquiste e Maria Giordano troverà il modo per trarne vantaggio. Filippo e Serena intanto sono riusciti a vendere la villa di papà Gigi Del Colle, e possono vivere un momento di serenità economica. In casa Giordano ci sarà un’altra importante novità e la situazione di Patrizio peggiora sempre di più. Non ci resta che attendere le prossime puntate per saperne di più. Scopriamo le anticipazioni Un Posto al Sole dal 27 al 31 Maggio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 27-31 Maggio, Patrizio fa uso di droga

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 27 al 31 Maggio ci rivelano che Patrizio ha dei seri problemi con la droga. Alberto intanto prende l’abitudine di portare a casa le sue conquiste femminili, facendo ingelosire Clara. Franco intanto decide di partire per un breve viaggio che non era previsto. Vittorio viene a sapere dei problemi di droga di Patrizio e fa di tutto per convincerlo a disintossicarsi. Marina capisce il dolore di Clara per i comportamenti di Alberto ed escogita un piano.

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole Patrizio si confida con Rossella e prova un periodo di astinenza dalle anfetamine. Nel frattempo Alex continua ad accumulare ritardi al Vulcano, e questo potrebbe fargli perdere il posto di lavoro. Ornella e Raffale finalmente prendono atto delle condizioni del figlio ma non sanno come aiutarlo ad uscire dalla droga. Filippo e Roberto fanno una proposta a Marina, ma Alberto sta per rovinare tutto.

Anticipazioni Un Posto al Sole 27-31 Maggio, Alex rischia di perdere il lavoro

Patrizio finalmente è in astinenza da farmaci e ha un duro confronto con Rossella. Catello viene a sapere che non sarà il padrino al battesimo di Lorenzo. Per questo motivo l’uomo se la prende con Salvatore, mentre Guido cercherà di consolarlo. Le prossime anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 al 31 Maggio ci rivelano anche che Raffaele e Ornella si impegnano a sostenere Patrizio. Tra Filippo e Serena ci sarà qualche piccolo scontro, mentre Marina cerca di fermare Alberto che vuole rubare il progetto del Chartering a Ferri. Cerruti si incontra con Mariella e le fa il resoconto del suo ultimo appuntamento galante.

[Foto: www.today.it]