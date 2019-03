Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dal 4 all’8 Febbraio

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio, cosa accadrà nelle prossime puntate? La soap opera più longeva d’Italia prodotta dalla Rai torna con altre cinque avvincenti puntate. Fanno parte del cast di Un Posto al Sole alcuni grandi talenti della recitazione italiana, tra cui Maurizio Aiello, Patrizio Rispo e Sara Ricci. I nuovi episodi della soap opera partenopea vanno in onda ogni settimana dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai 3. Quali saranno i colpi di scena delle prossime puntate? Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio.

Anticipazioni Un Posto al Sole 4-8 Febbraio: bugie per Guido

Ecco tutte le novità delle anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio. Guido deve sapere che è il padre del figlio di Mariella, che inizia a discutere con Cerruti perché non ha alcuna intenzione di dire la verità. Nel frattempo, Serena riceve delle novità che riguardano la sua eredità e viene contattata dalla cugina per alcuni accordi. Ciro intanto fa di tutto per aiutare la famiglia Boschi ogni volta che ha un’emergenza, e anche questa volta non si tirerà indietro. Alex deve partecipare a una festa in maschera e non sa che vestito indossare. Vittorio la accompagna con l’intento di far ingelosire Anita, ma questa sua tattica non avrà gli effetti desiderati.

Mariella e Salvatore hanno sempre più difficoltà a tenere il segreto: Guido deve sapere la verità. Franco, nonostante sia ancora immobile, riesce ad aiutare Angela con la sua auto in panne. Intanto Ciro continua le sue indagini per scoprire se Prisco ha partecipato all’aggressione dell’amico. Niko comincia a realizzare che Susanna non sarà in grado di occuparsi del padre da sola mentre Adele cerca di ricominciare a vivere. Durante le prossime puntate Un Posto al Sole vedremo anche Ornella attraversare un momento di crisi, nonostante il suo carattere forte e deciso.

Anticipazioni Un Posto al Sole 4-8 Febbraio: il bacio tra Alex e Vittorio

Le anticipazioni Un Posto al Sole dal 4 all’8 Febbraio vedono Alex e Vittorio al centro della soap. I due ragazzi si erano baciati durante le puntate precedenti e ora devono fare i conti con quello che è successo. La presenza di Anita però sembra rendere tutto più difficile. Adele nel frattempo è sotto pressione a causa delle richieste di Manlio e dovrà prendere una decisione molto importante.

Nelle prossime puntate della soap opera Un Posto al Sole prodotta dalla Rai, vedremo anche Arianna alle prese con un sogno nel cassetto. Nel frattempo Silvia scopre una dote nascosta di Alex dopo essere stata abbandonata da Andrea e Arianna, i suoi cugini. Giulia si offre per aiutare Adele che è sempre più convinta di voler tornare a casa da Manlio.

[Foto: www.televisionando.it]