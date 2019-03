Anticipazioni Un Posto al Sole puntate puntate dall’11 al 15 Marzo

Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dall’11 al 15 Marzo. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della celebre soap partenopea. Nuovi colpi di scena per la serie TV più longeva d’Italia, che giorno dopo giorno appassiona milioni di telespettatori. Nei prossimi episodi di Un Posto al Sole le vicissitudini di Diego e Beatrice, Manlio, Adele e Giulia continueranno ad intrecciarsi e ci saranno tanti momenti di suspence. Manlio riuscirà a togliersi la vita? Salvatore e Mariella riusciranno a risolvere i loro problemi? Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole puntate dall’11 al 15 Marzo.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dall’11 al 15 Marzo: Manlio prova a spararsi

Ecco le anticipazioni Un Posto al Sole dall’11 al 15 Marzo. Raffaele torna finalmente ad essere complice con il figlio, mentre il portiere del palazzo si accorge che la misteriosa fidanzata di Diego ha molti segreti e potrebbe nascondere qualcosa. Si scoprirà presto che la ragazza non ha detto la verità, ha dichiarato di trovarsi in un determinato luogo mentre era da un’altra parte. Raf decide quindi di confidarsi con l’amico Renato e l’uomo inizia a credere che i sospetti sulla donna potrebbero essere fondati. Nel frattempo Serena trova il modo per parlare con la cugina e dopo essersi accorta che la donna è sincera, cerca di venire incontro a Flora e al fratello.

Nelle prossime puntate Un Posto al Sole, Filippo fa uno strano incontro e la Cirillo potrebbe avere dei ripensamenti sull’eredità del padre. Adele intanto torna a vivere con il marito e dichiara a Giulia che la loro relazione sta andando bene come non mai. Giulia però sembra non essere tanto convinta di questa storia e pensa che a breve ci saranno dei problemi. La madre di Susanna, per delle questioni lavorative, decide di rimandare il viaggio con il marito. Manlio si arrabbierà a tal punto che aggredisce la moglie fino a farla svenire a terra priva di sensi.

Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dall’11 al 15 Marzo: Adele rischia la vita

Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dall’11 al 15 Marzo, questa settimana ci sarà un bel colpo di scena. Dopo che Manlio picchia la moglie in modo violento, Nico e Susanna provano a soccorrere la donna portandola in ospedale. Manlio è adirato anche con Giulia e le punta una pistola contro, minacciando di sparare. Franco cerca di soccorrerla e si scontrerà anche lui con l’uomo, dopo la colluttazione cade a terra privo di sensi.

Quando arriva la polizia Manlio si punta una pistola alla testa e minaccia di farla finita. Le prossime puntate Un Posto al Sole dall’11 al 15 Marzo vedono come protagonisti anche Salvatore e Mariella. Tra i due i rapporti vanno sempre peggio, intanto Marina incontra il professore di italiano di Alice e decide di affrontarlo.

[Foto: www.lacucinaitaliana.it]