Anticipazioni Una Vita 17-22 Febbraio: l’arresto di Antonito

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Febbraio: cosa accadrà nelle prossime puntate? La soap opera Una Vita è una delle più seguite in Italia, anche dopo l’interruzione della messa in onda del sabato pomeriggio. Da qualche settimana infatti la soap opera spagnola va in onda la domenica alle 14.30 (doppio episodio) e prende il posto di Domenica Live che è stata spostata alle 17.20. Nelle prossime puntate ci saranno diversi colpi di scena, tra cui l’arresto di Antonito e altre interessanti novità sul passato di Olga. Ecco le anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Febbraio.

Anticipazioni Una Vita 17-22 Febbraio: lo scontro tra Olga e Blanca

Le anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Febbraio ci rivelano che Samuel e Blanca riusciranno a convincere Olga a non partecipare al loro viaggio. Ursula farà di tutto per mettere zizzania tra le due sorelle e informa la figlia che la destinazione del viaggio sarà il Bosco delle Dame. Al ritorno la coppia fa finta di nulla e anche Olga si comporta come se nulla fosse accaduto. Anche se in realtà la donna sta tramando qualcosa alle spalle della sorella.

Nelle prossime puntata di Una Vita infatti le due sorelle sono le protagoniste di uno scontro molto acceso. Olga accusa Blanca di non averle creduto, mentre la donna vuole conoscere a tutti i costi i dettagli del suo passato. Samuel inizia presto a preoccuparsi, perché dopo la discussione le due donne spariscono per ore, senza dare più notizie. Dopo qualche indagine si verrà a sapere che un cocchiere le ha portate nel Bosco delle Dame. Nel frattempo Blanca e Olga giungono alla capanna di Tomas, e qui la donna racconta tutta la verità sul passato della sorella.

Anticipazioni Una Vita 17-22 Febbraio: Antonito è nei guai

Il colpo di scena delle anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Febbraio è l’arresto di Antonito. Il ragazzo è ancora una volta nei guai a causa di Belarmino che lo convince ad andare a ritirare il denaro e a custodire il tutto nella cassaforte del padre. Purtroppo la truffa viene smascherata dalla polizia e Antonito, dopo essere stato interrogato, viene subito arrestato.

Nel frattempo Victor propone a Maria Luisa di accompagnarlo a Parigi, ma la donna non ne è molto convinta. A questo punto Victor decide di farle la proposta di matrimonio, ma la reazione della ragazza sarà inattesa. Maria Luisa infatti accusa l’uomo di volerla sposare solo per convenienza. Cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Una Vita?

[Foto: www.ultimenotizieflash.com]