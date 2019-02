Anticipazioni Una Vita 24 Febbraio – 1° Marzo: scontro tra Elvira e Simon

Anticipazioni Una Vita dal 24 Febbraio al 1° Marzo: cosa accadrà nelle prossime puntate della celebre soap in onda la prossima settimana? Il pubblico italiano è sempre più affezionato alle vicende degli abitanti di Acacias. Per questo motivo la soap opera Una Vita è una delle più seguite in Italia. Durante le prossime puntate ci sarà uno scontro molto acceso tra Elvira e Simon. La donna lo accuserà di essere geloso di Victor ma il figlio di Susanna non riuscirà a trattenere la rabbia e chiederà a tutti di stare lontani dalla sua famiglia. Ecco le anticipazioni Una Vita dal 24 Febbraio al 1° Marzo.

Anticipazioni Una Vita 24 Febbraio – 1° Marzo: Felipe difende Antonito

Ecco le prossime anticipazioni Una Vita dal 24 Febbraio al 1° Marzo. Durante le puntate della prossima settimana Arturo finanzierà uno spettacolo di marionette in occasione della festa di Sant’Ausilio, anche se Susanna avrà qualche sospetto. La sarta teme infatti che il colonnello possa avere cattive intenzioni. Nel frattempo, Elvira convince Victor a chiedere a Ramon di poter andare a Parigi con Maria Luisa. Sarà proprio la figlia a rifiutarsi di andare a Parigi. Elisa intanto comincia ad avvicinarsi a Victor, sicura che Maria Luisa non lo avrebbe mai accettato. La donna nel tentativo di consolarlo gli dà un bacio inaspettato e Ursula assiste alla scena.

Durante lo spettacolo di Marionette Arturo rivela ai vicini che Susana è la madre di Simon. Intanto Felipe vuole difendere Antonito che è nei guai con la giustizia e si trova in carcere, accusato di truffa. Ramon decide di affrontare tutte le spese legali per salvare il figlio e farlo uscire dal carcere. Il giudice però decide di non concedere la libertà condizionata al ragazzo innocente. Durante le prossime puntate della soap Una Vita Antonito riceverà delle minacce dal carcere: qualcuno gli sta chiedendo di fingersi colpevole. Il giovane Palacios però si mostra coraggioso e non cede alle intimidazioni, per questo viene picchiato da una guardia.

Anticipazioni Una Vita 24 Febbraio – 1° Marzo: Ursula si allea con Olga

Le prossime anticipazioni Una Vita dal 24 Febbraio al 1° Marzo ci rivelano che Olga e Ursula decidono finalmente di riappacificarsi. Blanca intanto scrive una lettera d’amore a Diego ma rischia di essere scoperta da Samuel. La donna continua a sentire la mancanza di Diego anche se durante la festa di Sant’Ausilio capisce che Samuel potrebbe essere un padre più adatto per suo figlio.

Blanca decide quindi di dimenticare Diego, mentre Ursula si allea con Olga. Servante cerca di guadagnare del denaro raccontando delle bugie alla polizia riguardo un malvivente. Nonostante le false informazioni la polizia riesce comunque ad arrestare l’uomo, che una volta fuggito dal carcere trova Servante e pretende di riavere indietro la ricompensa. Servante decide così di cedere tutto il denaro. Non ci resta che seguire le prossime punta di Una Vita per sapere cosa accadrà ai protagonisti.

