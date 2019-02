Anticipazioni Una Vita 3-8 Febbraio: Rosina vuole lasciare Liberto

Ecco le anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Febbraio. La popolare soap opera spagnola sta avendo tantissimo successo da quando è approdata sui nostri schermi. Le puntate che andranno in onda dal 3 all’8 febbraio sono ricche di colpi di scena, e non mancherà la suspence. La soap opera Una Vita è stata creata da Aurora Guerra, stessa autrice della telenovela Il Segreto. Entrambe le soap opera hanno riscosso tantissimo successo in Italia e in Spagna, dato che il pubblico è sempre appassionato alle vicissitudini dei protagonisti. Ecco le anticipazioni Una Vita dal 3-8 Febbraio.

Anticipazioni Una Vita 3-8 Febbraio: Diego accusa Olga di aver rubato

Le anticipazioni Una Vita 3-8 Febbraio vedono Rosina e Liberto al centro della telenovela. Rosina infatti dopo aver scoperto di essere in menopausa, decide di lasciare Liberto. Ma le sorprese non finiscono qui, nelle prossime puntate di Una Vita, Antonito compra un anello di fidanzamento a Lolita e le chiede di sposarlo. Elvira cercherà di allontanare Adela e Susana da Simon, facendogli credere di doversi recare a Salamanca per un incarico speciale del vescovo. Ma il vero colpo di scena è Blanca che scopre di essere in dolce attesa, ma non sa se il padre del bambino è Samuel o Diego.

Tra le altre anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Febbraio, vediamo Diego che accusa Olga di aver rubato la corona reale durante una festa. Il rinfresco era stato organizzato da Rosina per annunciare la sua gravidanza. Subito dopo però la stessa Rosina scopre di non essere incinta, ma di essere entrata in menopausa e per questo decide di mandare via tutti gli invitati dal rinfresco, compreso Liberto. Rosina decide a questo punto di interrompere la relazione con Liberto, in quanto non sarà mai in grado di renderlo padre.

Anticipazioni Una Vita 3-8 Febbraio: Antoñito compra un anello di fidanzamento per Lolita

Le anticipazioni Una Vita dal 3 all’8 Febbraio rivelano che Antonito si arrabbierà molto con Maria Luisa, per aver cercato di separarlo da Lolita. La discussione tra i due diventa sempre più accesa a tal punto che Ramon deve intervenire per evitare il peggio.

Elvira, infuriata per aver perso Simon, deciderà di vendicarsi di Adela e per farlo invierà una lettera misteriosa a Susana. Nel frattempo Antonito riceve il suo primo stipendio da pasticcere, ma invece di dare il denaro a Ramon per saldare debito decide di comprare un anello a Lolita per chiederle di sposarlo. Il ragazzo inoltre conoscerà Belarmino, un imprenditore che gli chiederà di entrare in società con lui.

[Foto: https://amalfinotizie.it]