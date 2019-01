Anticipazioni Una Vita dal 21 al 25 gennaio

Le anticipazioni delle puntate della soap Una vita in onda da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio su Canale 5 alle 14:10 circa.

Anticipazioni Una Vita: Adela assiste al tradimento di Simon



Adela assiste alla scena in cui Simon ed Elvira si dichiarano il loro amore. La donna, per ora, decide di non intervenire e sembra accettare la situazione. Ursula dice a Blanca che Olga è ancora viva mentre Fabiana crede d’aver visto Cayetana in giro per il paese.

Intanto Leonor viene a sapere della gravidanza di sua madre ed è felice per questa notizia. Rosina e Liberto si riappacificano mentre Samuel non viene ricambiato nei sentimenti da Blanca. Diego decide di impegnarsi a fondo affinché il disegno di Blanca diventi un bellissimo gioiello.

Susana è preoccupata per sua nuora

Adela inizia a risentire dell’infedeltà di suo marito Simon con Elvira e Susana comprende che la donna sta davvero male. Quest’ultima si confida con Celia, alla quale afferma di credere che Adela stia uscendo fuori di senno. Jacinto è rimasto colpito da Carmen e vorrebbe conquistarla, per questo accetta l’aiuto di Fabiana.

Victor allontana Antonito da La Deliciosa a causa di una lite che quest’ultimo ha avuto con Susana. Ursula cerca di calmare Fabiana e le dice che la donna che ha visto in giro per il paese non è Cayetana. Ora anche Blanca sembra credere a sua madre in merito a Olga. Intanto Lolita difende Antonito mentre Samuel, rientrato a casa, ha un forte litigio con Ursula: l’uomo rinfaccia alla donna di non aver dato il suo consenso all’intervento.

Celia chiede a Simon di dimenticare Elvira e gli dice che sua moglie non sta affatto bene. Samuel accetta di aiutare Blanca nel ritrovare sua sorella Olga mentre Susana nutre dei dubbi sulla gravidanza di Rosina. Ursula decide di incontrare Merino e l’uomo, che ha avuto il compito di scoprire cosa è accaduto a Olga, le conferma che quest’ultima è viva. Samuel collabora con Diego per realizzare il gioiello.

Blanca e Diego scoprono che Merino è morto

Blanca confessa a Diego la verità su Olga e insieme vanno alla ricerca di Merino. I due scoprono che l’uomo è morto proprio nel momento in cui arriva Carmen con le mani sporche di sangue. La donna si pente d’aver aiutato Ursula a disfarsi del cadavere di Merino, pur sapendo di non avere avuto altre chance.

Simon, tramite Samuel, viene a sapere che sua moglie è a conoscenza dei suoi incontri segreti con Elvira. Diego decide di recarsi con Blanca al Bosco delle Dame, il luogo in cui Ursula ha abbandonato Olga. Samuel, però, mostra loro un certificato che attesta la morte della ragazza avvenuta quando aveva sedici anni.

(Foto: Blasting News)