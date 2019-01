Anticipazioni Una Vita dal 28 Gennaio al 1 Febbraio: la verità di Olga

Dalle anticipazioni delle puntate della soap Una vita arrivano molte novità: Olga racconta la sua verità a Blanca e quest’ultima scopre di essere incinta. Ecco che succede da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio su Canale 5 alle 14:10

Anticipazioni Una Vita: la verità di Olga

Blanca è decisa a non rivelare il nome della persona che ha accoltellato Ursula e afferma che sua madre è stata ferita da una ladra. Olga passa del tempo con la sorella e le rivela cosa è successo in passato: la Dicenta l’ha abbandonata nel bosco quando era molto piccola. Qui si è ritrovata a vivere con Tomas, un uomo che abitava nel bosco, e che non l’ha tratta bene. Blanca chiede a Diego il permesso di far rimanere sua sorella a casa loro per un po’ di tempo.

Anticipazioni Una Vita: Blanca è incinta?

Ursula incontra poi Blanca e le rivela il motivo per il quale ha abbandonato la piccola: la donna credeva che sua figlia fosse indemoniata. Blanca si trova così ad un bivio: a chi delle due credere? Intanto Olga lascia la casa di Diego e sparisce di nuovo mentre Blanca si sente male dopo aver discusso con sua madre. Samuele rimane al suo fianco e Leonor ha dei dubbi sui sintomi della sua amica e arriva a pensare che sia incinta. In effetti Blanca è davvero incinta e quando lo scopre inizia a preoccuparsi perché non sa chi sia il padre del bambino.

Anticipazioni Una vita: Lolita rende pubblica la sua relazione

Lolita non ha ancora reso noto di avere una relazione con Antonito. I due, nonostante abbiano il consenso di Ramon, si vedono ancora in segreto. Maria Luisa chiede a Lolita di lasciare suo fratello ed è questa richiesta a far scattare nella domestica la forza di dichiarare davanti a tutti i suoi sentimenti per il Palacios.

Intanto Susana continua a nutrire dei dubbi sulla gravidanza di Rosina, dovuti al fatto che quest’ultima non ha avuto nessun cambiamento fisico. Elvira è su tutte le furie perché al paese tutti hanno saputo della sua relazione clandestina con Simon. I due si dicono addio e Simon promette nuovamente fedeltà e amore ad Adela.

