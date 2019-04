Anticipazioni Una Vita, puntate dal 1 al 7 Aprile. Cosa accadrà nelle prossime puntate della telenovela spagnola in onda su Canale 5? Inizia una nuova settimana di episodi avvincenti per i protagonisti della soap opera Una Vita. Tanti colpi di scena, litigi d’amore e sotterfugi che terranno i telespettatori incollati alla televisione. Jaimy Alday si risveglia dopo il coma e per colpa di Samuel entra in conflitto con il primogenito Diego Alday. Cos’altro accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera iberica? Ecco le anticipazioni Una Vita dal 1 al 7 Aprile.

Anticipazioni Una Vita 1-7 Aprile: le nozze di Victor e Maria Luisa

Le anticipazioni Una Vita dal 1 al 7 Aprile ci rivelano che Samuel farà di tutto per manipolare il padre contro il fratello, e per farlo gli rivela che egli si è gettato tra le braccia di sua moglie Blanca. Nel frattempo, Victor e Maria Luisa sono convolati a nozze e hanno salutato amici e parenti, i due hanno deciso di trasferirsi in Francia. I neosposi raggiungono Juliana e Leandro a Parigi e li aiuteranno con la loro fabbrica di cioccolato. Nel frattempo, Samuel decide di chiudere in casa sua moglie Blanca, per evitare che fugga con il fratello.

Nelle prossime puntate Una Vita il genero della Dicenta, appena Jaime si risveglia dal coma, tenterà di metterlo contro il primogenito. Intanto Felipe e Celia continuano a frequentarsi clandestinamente e vogliono riprovare a sposarsi. La cerimonia nuziale stavolta sarà celebrata in privato. Trini e Ramon saranno i testimoni degli sposi. Victor, prima di lasciare il paese con la moglie, venderà La Deliciosa ad Inigo e Flora Cervera.

Anticipazioni Una Vita 1-7 Aprile: Susana accusa Arturo

Le anticipazioni Una Vita dal 1 al 7 Aprile ci rivelano che i nuovi proprietari della pasticceria non sono poi così esperti di cucina come avevano fatto intendere. Leonor sa che il gestore del locale gestito da Victor è in realtà il figlio del noto antropologo Cesar. L’uomo tenta di avvicinarsi con l’intento di ottenere informazioni private.

Nelle prossime puntate Una Vita arriva Agustina, una nuova cameriera al servizio del colonnello Valverde. L’uomo trascorre le sue giornate al circolo dei patrioti e qui conosce il generale Zavala. Arturo nei prossimi episodi Una Vita verrà umiliato perché perde in un duello di scherma contro Silvia Reyes.

