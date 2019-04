Anticipazioni Una Vita: puntate dal 14 al 20 Aprile

Ecco le nuove anticipazioni Una Vita dal 14 al 20 Aprile. Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera spagnola più seguita in Italia? Un’altra settimana di episodi ricchi di intrighi, passioni e misteri avvincenti per creare suspence e tenere i telespettatori incollati alla tv. Nelle puntate Una Vita dal 14 al 20 Aprile Diego e Blanca si daranno alla fuga, mentre Samuel affogherà nel suo dolore. La soap opera va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14.10, prima del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ecco le nuove anticipazioni Una Vita.

Anticipazioni Una Vita 14-20 Aprile: Maria Luisa e Victor si sposano

Le prossime anticipazioni Una Vita dal 14 al 20 Aprile ci rivelano che Maria Luisa e Victor finalmente riusciranno a sposarsi. Dopo tante vicissitudini e una marea di intoppi, la coppia si scambia le promesse nuziali. Nel frattempo arrivano ad Acacias due volti nuovi, Inigo e Flora. I due nuovi protagonisti della soap Una Vita hanno da poco acquistato La Deliciosa e sono pronti per portare nuovi intrighi nelle nuove puntate. Samuel decide di lasciare libera Blanca e si mette l’anima in pace, la donna riesce così a uscire di casa. Carmen approfitta della situazione e aiuta Blanca e Diego ad incontrarsi in segreto.

Nei prossimi episodi Una Vita dal 14 al 20 Aprile Leonor appare molto incuriosita dall’arrivo dei due nuovi protagonisti, Inigo e Flora. Nel frattempo Maria Luisa e Victor partono per Parigi per godersi finalmente la loro luna di miele. Ursula intanto trama alle loro spalle e tenta di congelare i loro conti bancari. Tutti gli abitanti di Acacias stanno dalla parte di Samuel e considerano Blanca una poco di buono. I due amanti si ritrovano senza soldi e senza un posto dove andare, devono dunque rinunciare alla loro fuga d’amore. Intanto le condizioni di salute di Jaime peggiorano sempre di più, per il gioielliere la fine sembra essere vicina.

Anticipazioni Una Vita 14-20 Aprile: Ursula in pericolo

Le anticipazioni Una Vita dal 14 al 20 Aprile ci rivelano che l’Alday si risveglia dal coma, con grande stupore di tutti. La donna ha paura che Jaime possa rivelare tutti i crimini che ha commesso. Nel frattempo in paese si celebra l’inaugurazione della Deliciosa, acquistata dai due nuovi proprietari.

Nel frattempo Celia e Felipe rinnovano i loro voti nuziali. Nelle prossime puntate Una Vita Ursula comincia a ricordare il suo tremendo passato mentre Fabiana si reca da Jaime perché ha bisogno di parlare con lui. L’uomo conosce tutta la verità su Ursula e potrebbe metterla in pericolo, chissà se ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che guardare le prossime puntate della soap Una Vita, in onda tutti i giorni su Canale 5.

