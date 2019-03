Anticipazioni Una Vita, puntate dal 17 al 22 Marzo. Cosa accadrà nelle prossime puntate della celebre telenovela spagnola? Con l’inizio della nuova settimana tornano anche i nuovi episodi della soap opera più seguita d’Italia: Una Vita. La fiction televisiva, che è trasmessa anche in seconda serata su Rete 4, sta appassionando milioni di telespettatori italiani curiosi di scoprire cosa accadrà ai protagonisti. La scorsa settimana Ursula ha scoperto che il figliastro è ammalato e ordina alla figlia di avvelenarlo, così da liberarsi di lui completamente. Riuscirà la donna ad uccidere il ragazzo? Scopriamolo con le anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Marzo.

Anticipazioni Una Vita, puntate 17-22 Marzo: minacce per Ramon

Cosa accadrà questa settimana ai protagonisti della soap opera spagnola? A rivelarcelo sono le anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Marzo. A casa Palacios arriva un misterioso foglio con delle minacce. Lolita sente per strada uno sconosciuto parlare della Taverna del Capretto. Intanto Diego consegna nelle mani di Olga una delega con cui potrà apporsi alle cure semmai l’intossicazione da mercurio dovesse avere la meglio. Susana viene licenziata e non può più ricoprire il suo ruolo di cucitrice del manto papale. Nel frattempo Olga rivela a Diego alcune informazioni preziose che ha letto nel diario di Jaime, che potrebbero annullare le nozze con Ursula.

Nelle prossime puntate Una Vita Susana accumula sempre più debiti con la sua sartoria e ha paura di perdere la sua attività da un giorno all’altro. Samuel ritrova Diego svenuto a terra mentre Blanca inizia ad avere dei mancamenti. Ramon intanto ingaggia un uomo per difendere la sua famiglia dalle minacce ricevute ma Lolita ritroverà l’uomo morto a Calle Acacias. Intanto Susana decide di vendere la sua sartoria e Ursula si offre come acquirente. Arturo si trova in gravi condizioni di salute dopo il suo duello con Victor. Olga intanto lascia che Diego venga ricoverato e viene e sapere che ci sono buone probabilità di salvezza

Anticipazioni Una Vita, puntate 17-22 Marzo: il piano di Ursula

Le anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 Marzo ci rivelano che Rosina si offrirà di aiutare Susana che si trova in una brutta situazione economica. La donna però si mostrerà molto orgogliosa e non accetterà nessun aiuto. Arturo nel frattempo si risveglia ma ancora non riesce a parlare. Diego ha delle buone possibilità di salvarsi ma solo con un lavaggio tempestivo del sangue, e Diego decide di offrirsi per aiutarlo.

Samuel chiede a Blanca di sottoporsi a delle analisi per approfondire le sue condizioni di salute. Colpo di scena nelle prossime puntate Una Vita: Ursula sta preparando un piano diabolico per uccidere Samuel e Diego sfruttando il momento della trasfusione di sangue. La donna cercherà di corrompere l’infermiera che si occuperà dell’intervento.

[Foto: https://amalfinotizie.it]