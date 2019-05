Anticipazioni Una Vita, puntate dal 19 al 25 Maggio

Ecco le anticipazioni Una Vita dal 19 al 25 Maggio. Cosa succederà questa settimana ai protagonisti della soap opera spagnola? Silvia e Zavala diventano finalmente marito e moglie, anche se Arturo durante il suo discorso fa capire che non ha dimenticato del tutto la donna. Nelle prossime puntate Una Vita vedremo anche il Generale pazzo di gelosia, che guarda con sospetto la neo-sposa e signora Zavala. Nel frattempo, Blanca fa di tutto per evitare Samuel ma Ursula fa di tutto affinché i due sposi restino da soli. E qui accade un vero colpo di scena. Ecco le anticipazioni Una Vita dal 19 al 25 Maggio.

Anticipazioni Una Vita 19-25 Maggio: Silvia e Zavala si sposano

Le anticipazioni Una Vita dal 19 al 25 Maggio ci rivelano che Samuel, una volta da solo con la moglie, entra in camera e la violenta. Blanca sottolinea che nonostante il suo gesto non otterrà mai il suo amore. A questo punto Samuel si pente del suo gesto atroce ma non sa come rimediare. Silvia e Zavala organizzano un rinfresco per il loro matrimonio, durante il quale Arturo entra nel loro studio e ruba una cartella. Nel frattempo, Ursula ordina a Carmen di consegnare a Viñas, un membro della guardia civile, un misterioso foglietto.

Flora intanto bacia Liberto e Martin comprende che Vinas è stato è stato corrotto per assassinare Diego. L’uomo decide così di salvargli la vita ed esce in strada prima che Vinas spara al ragazzo, ma muore sull’istante. Nelle prossime puntate della soap Una Vita Leonor è disperata a causa della morte di Martin e finisce tra le braccia di Inigo. Nel frattempo Blanca inizia a non sentirsi bene e capisce che la sua gravidanza potrebbe essere a rischio. Zavala vuole avvelenare Silvia, che avverte i primi malori e chiede di essere visitata da un dottore.

Anticipazioni Una Vita 19-25 Maggio: Blanca rischia l’aborto

Le prossime anticipazioni Una Vita ci rivelano che Jaime vorrebbe parlare con Blanca, ma Ursula non glielo permette. La donna teme il peggio per la gravidanza a rischio di Blanca. Nel frattempo, Arturo si sente in colpa e chiede perdono a Zavala per il suo bacio a Silvia. In realtà il suo comportamento è solo un piano per conoscere le condizioni di salute della donna.

Anche Liberto si sente in colpa per il bacio dato a Flora, promette a Leonor di non rivelare quanto successo tra lei e Inigo. Ramon e Rosina, grazie all’accordo, fanno definitivamente pace con gli operai. Diego intanto finisce in carcere per essersi ribellato alle autorità. Casilda prova a riprendere conoscenza ma fa fatica, tutti si chiedono cosa ne sarà di lei adesso che Martin non c’è più.

