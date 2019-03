Anticipazioni Una Vita: puntate dal 25 al 31 Marzo. Ecco cosa accadrà ai protagonisti della soap opera più seguita in Italia. La popolare telenovela spagnola che sta appassionando milioni di italiani va in onda tutti i giorni su Canale 5. Tante emozioni e colpi di scena nei prossimi episodi, che terranno i telespettatori incollati alla televisione. Nelle prossime puntate della soap Una Vita tutti sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Blanca. Riuscirà la donna a salvarsi? Ecco le anticipazioni Una Vita dal 25 al 31 Marzo.

Anticipazioni Una Vita 25-31 Marzo: Arturo non può più parlare

Anticipazioni Una Vita dal 25 al 31 Marzo, cosa accadrà questa settimana? Samuel cerca di convincere Blanca a curarsi, dato che tutti sono preoccupati per la sua salute. Nel frattempo giunge il momento de congedo di Felipe, che si reca da Celia. Sepulveda comunica un’informazione importantissima a Lolita, rivela alla donna dove si trova Belarmino. Ursula intanto viene a sapere della possibilità di procedere con una trasfusione di sangue ed è molto contenta.

Nelle prossime puntate Una Vita, Jacinto decide di partire e Susana vuole vendere la sua sartoria per porre fine ai suoi problemi economici. Rosina e Liberto cercano di aiutare la donna per trovare una soluzione alternativa. Arturo si risveglia e apre gli occhi, ma non potrà più parlare. Adela è addolorata perché scopre il bacio tra Elvira e Simon in ospedale. Nessuno ha più notizie di Belarmino e i Palacios iniziano a preoccuparsi. La trasfusione di sangue di Olga procede secondo i piani, nonostante il tentativo di Carmen di corrompere l’infermiera.

Anticipazioni Una Vita 25-31 Marzo: Susanna riprende la sartoria

Le prossime anticipazioni Una Vita dal 25 al 31 Marzo ci rivelano che viene fissata un’altra data per il processo ad Antonito. Il medico intanto rivela a Samuel che Blanca ha subito un’intossicazione da mercurio e non può essersi ammalata dopo i rapporti avuti con Diego. Nelle prossime puntate della soap Una Vita Simon si sente in crisi e vuole chiarire i suoi sentimenti nei confronti di Adela ed Elvira.

Diego confessa ad Olga di amare la sorella e il colonnello Valverde è contento che la figlia vada in convento. Il colpo di scena è Susana che riesce ad avere indietro la sartoria grazie a Rosina che fa di tutto per non farlo sapere alla donna. Blanca ringrazia Samuel per il buon esito della trasfusione di sangue che le è stata fatta.

