Anticipazioni Una Vita puntate dall’11 al 17 Marzo

Ecco le anticipazioni Una Vita dall’11 al 17 Marzo. Che cosa accadrà nelle prossime puntate della celebre telenovela spagnola? Tanti colpi di scena per una delle soap opera di Mediaset più amate e seguite dal pubblico italiano. Le vicende delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios si intrecciano ancora e anno dopo anno hanno appassionato milioni di telespettatori. La soap opera Una Vita va in onda dal 2015 su Canale 5 ed è giunta alla quinta stagione. Ecco le anticipazioni Una Vita dall’11 al 17 Marzo.

Anticipazioni Una Vita 11-17 Marzo: Blanca ama Diego

Anticipazioni Una Vita dall’11 al 17 Marzo, quali saranno i colpi di scena di questa settimana? La soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra ha appassionato milioni di italiani. Nelle prossime puntate Philip decide di non presentarsi in tribunale per dare la propria testimonianza. Antonito vedrà la sua situazione alquanto compromessa a causa dell’amico. Il padre di Antonito riesce ad ottenere il rinvio del processo a causa dell’assenza di Felipe. Intanto Sepulveda cerca in tutti i modi di schierarsi contro il figlio di Ramon. Lo stesso Ramon a sua volta annuncia a tutti che Felipe è ricoverato in ospedale dopo che è stata denunciata la sparizione da parte di Celia.

Intanto Diego, che nel frattempo si è ripreso dallo svenimento, non riesce a riconoscere Olga e Blanca e questo farà innervosire la moglie di Samuel. Quest’ultimo resta sconvolto di fronte alla reazione della consorte, Susana invece decide di inviare una lettera a Leandro e Juliana per cercare di intervenire nel caso di Victor. Dopo un po’ di tempo l’uomo riuscirà a riappacificarsi con Liberto. Victor cerca in tutti i modi di ottenere il perdono di Maria Luisa e si fa aiutare da Simon per prepararsi al duello. Nelle prossime puntate della Soap Una Vita dall’11 al 17 Marzo, Olga finalmente realizza che Blanca è innamorata di Diego dopo aver parlato con la moglie del ragazzo.

Anticipazioni Una Vita puntate 11-17 Marzo: Diego è malato

Le anticipazioni Una Vita dall’11 al 17 Marzo ci rivelano che Diego sarà accusato di usare Olga per far ingelosire la consorte di Samuel. La salute di Samuel subisce dei peggioramenti e l’uomo decide di confidarsi con Libero, al quale rivela la sua paura di perdere Blanca. Olga intanto scopre che Diego ha dei lividi sulla schiena, mentre Adele e Susanna sono impegnate a consegnare il mantello papale.

Nelle prossime puntate Una Vita, Ramon comunica a tutta la famiglia che Antonito ha subito delle violenze durante la sua permanenza in carcere. Diego intanto confessa a Olga la sua malattia, la donna segue i consigli di Ursula e fa avvelenare l’Alday. Samuel e Victor nel frattempo si incontrano per dare inizio al loro duello.

