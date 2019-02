Barbara Cola: altezza e news sulla cantante

Barbara Cola è una cantante italiana conosciuta per aver duettato a Sanremo con Gianni Morandi. Il singolo “In amore” fu presentato al Festival nel 1995 e arrivò al secondo posto, dopo la vincitrice Giorgia. Barbara Cola si avvicina al mondo della musica da giovanissima, quando ha soli 15 anni. La cantante compone da sola i suoi brani musicali e studia canto, pianoforte e recitazione. Fa parte anche di un quartetto vocale con il quale interpreta brani blues e jazz. Ecco chi è Barbara Cola.

Barbara Cola, carriera e Festival di Sanremo

Barbara Cola è nata a Bologna l’8 febbraio del 1970 è alta un metro e settanta e pesa circa settanta chili. La cantante è famosa per aver duettato con Gianni Morandi al Festival di Sanremo del 1995. La coppia si è classificata in seconda posizione, dopo il brano “Come Saprei” di Giorgia. Tra le esperienze più importanti della cantante ci sono le esperienze come vocalist in studio per Gloria Gaynor e Jean Rich nel 1990. Barbara Cola ha partecipato anche al Primo Festival di Castrocaro 1992 con il brano Tutto il bene del mondo, aggiudicandosi la finale su Rai Uno. Da questo momento in poi la carriera della cantante prende una svolta decisiva e arriva finalmente la notorietà. Il produttore e arrangiatore Mauro Malavasi la introduce presto nell’ambiente musicale dove conosce Gianni Morandi.

Barbara Cola diventa così la sua vocalist e la accompagna nei tour per diversi anni. Dopo il Festival di Sanremo la cantante pubblica anche due album da solista: l’omonimo Barbara Cola nel 1995 e Il tempo di guardare le stelle nel 1996. La cantante partecipa anche a Un disco per l’estate 1996 e al Festivalbar 1997. Nel 1998 invece firma la colonna sonora del film Disney Hercules. Il suo ultimo singolo, “Come quando piove al sole”, risale all’anno 2000. Dopo quest’anno Barbara Cola ha deciso di dedicarsi al mondo dei musical in qualità di cantante e autrice di musiche.

Barbara Cola, cosa fa oggi?

Barbara Cola non è sposata e non ha figli. La cantante attualmente fa parte del cast Ora o mai più, il talent condotto da Amadeus che rilancia artisti che negli ultimi anni hanno perso notorietà. Dopo tanti anni passati nel mondo della musica, Barbara Cola ha deciso di dedicarsi al teatro e ai musical: “Ho voluto affinare la mia passione per la recitazione unendola al canto, proponendomi in diverse audizioni delle produzioni teatrali italiane. Un’evoluzione naturale che ho sentito come un’urgenza”.

[Foto: www.ilpuntoh.com]