Beautiful va in ferie tra anticipazioni e ritorno in tv

La soap opera a stelle e strisce The Bold and the Beautiful va in ferie per la consueta pausa estiva. Ecco le date da segnare in calendario, tra anticipazioni e ritorno in tv.

Beautiful va in ferie

I fan di Beautiful dovranno staccarsi momentaneamente dalla loro amata soap a causa della pausa estiva di agosto. Le puntate della serie statunitense, con al centro le intricate vicende alla famiglia Forrester, si fermeranno da lunedì 6 agosto 2018. La longeva serie è stata ideata da William J. Bell e Lee Phillip Bell per la CBS e in Italia viene trasmessa dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle ore 13:45.

Le ultime anticipazioni

In quest’ultima settimana di Beautiful vedremo tante novità. La tregua tra Bill e Liam inizia a cedere e Wyatt si ritrova tra due fuochi: appoggiare suo padre o rimanere dalla parte del fratello? Steffy, invece, ribadisce a Sally che Liam l’ha aiutata e ora deve vedersela da sola. Liam tenta anche di salvare dalla demolizione il palazzo della Spectra: ci riuscirà? Steffy non appoggia e non comprende la volontà del marito di aiutare la Spectra.

Quando ritorna Beautiful?

Al momento non c’è una comunicazione ufficiale sulla data del ritorno di Beautiful in televisione. Stando alle ultime notizie che circolano in rete, sembra che la soap riprenda da lunedì 20 agosto 2018 su Canale 5. Per ora è tutto su Beautiful, le anticipazioni pre-pausa estiva e il ritorno in tv.

(Foto: Twitter)