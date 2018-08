Paura per Caterina Balivo in vacanza con la famiglia all’Argentario. Ma la sua paura è una sorta di enigma perché la nota conduttrice televisiva non ha fornito dettagli su quanto sia accaduto a lei e molto probabilmente anche ai suoi familiari nella notte tra sabato e domenica.

Paura misteriosa per la conduttrice Caterina Balivo

“Stamattina sorrido per dire grazie alla vita…un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte” (fonte www.leggo.it). Questo è stato il messaggio inviato domenica su Instagram dalla Balivo assieme ad una foto che la ritrae sorridente in costume sdraiata su un lettino in spiaggia.

Una frase che è stata condivisa con i suoi fans sul suo profilo di quello che ormai è diventato il social network più popolare e seguito. Per adesso non ha voluto spiegare interamente cosa è successo lasciando, quindi, spazio ad ogni possibile supposizione e, sempre su Instagram, ha aggiunto: “Devo metabolizzare” (fonte www.leggo.it).

A settembre condurrà “Vieni da me”

Il 16 agosto Caterina Balivo ha festeggiato il primo anno di vita di sua figlia Cora avuta dal manager Guido Maria Brera. Inoltre dal prossimo 10 settembre tornerà in tv su Rai 1 alle 14 con la trasmissione d’intrattenimento “Vieni da me”.

Bianca Guaccero, invece, ha preso il suo posto alla guida di “Detto Fatto” su Rai 2. Un giallo in piena regola, dunque, lo spiacevole episodio capitato alla conduttrice, fino a quando non verrà svelato tutto quanto dalla stessa Balivo.

