Chi è Alessandro Casillo? Scopri altezza e peso e non solo

Tra i 19 ragazzi che hanno passato le selezioni di Amici, talent show di Maria De Filippi, c’è anche Alessandro Casillo. Andiamo a scoprire chi è.

Scopri chi è Alessandro Casillo

Quando è apparso per la prima volta ai casting di Amici, Alessandro Casillo già era un volto noto. In molti, infatti, si ricorderanno di lui per la sua partecipazione a “Io canto”, reality show presentato da Gerry Scotti. Nel corso degli anni successivi, il cantante ha continuato la sua carriera, incidendo un EP e prendendo addirittura parte a Sanremo giovani. Dopo essersi preso una breve pausa, per poter terminare gli studi, Alessandro è pronto per tornare a calcare i palchi.

Altezza, peso e tanto altro

Alto 172 cm per 65 chili di peso, Alessandro è nato il 15 Giugno 1996 ad Assago, in provincia di Milano. Il suo segno zodiacale è i Gemelli. Riguardo la sua passione per la musica, il ragazzo ha dichiarato “Quando canto la mia tenerezza un po’ si scioglie, è l’unica cosa che mi fa sentire felice per davvero. Non è stato facile accantonare la musica per andare a lavorare, ma non mi sono mai buttato giù, sempre a testa alta”.

E la sua vita amorosa?

L’unico aspetto della vita privata di Alessandro Casillo che rimane avvolto nel mistero è l’amore. Il cantante lombardo, infatti, non ha mai messo in piazza voci a riguardo. Sappiamo che non ha figli, non è mai stato sposato e probabilmente non è fidanzato al momento. Sono molti che, però, vorrebbero vederlo al fianco di qualcuna. Chissà che magari la scuola di Amici non gli porti fortuna anche sotto questo punto di vista.

