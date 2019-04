Ecco chi è Alisha Griffanti, conosciuta anche come La Diva del Tubo. La ragazza è una famosa youtuber, il suo canale conta quasi 150 mila iscritti. Alisha è molto nota sul web e si è fatta conoscere anche al pubblico televisivo partecipando al programma Ciao Darwin. Eletta a furor di popolo la star della serata, la youtuber ha preso parte nella squadra delle messaline. Ecco chi è Alisha Griffanti.

Alisha Griffanti, in arte La Diva del Tubo

Alisha Griffanti ha un canal You Tube con quasi 150 mila iscritti. La ragazza è nata a Milano e ha vissuto in Liguria gran parte della sua vita. Decide poi di trasferirsi a Cuneo per amore e qui lavora per un po’ di tempo come modella. Il successo arriva con il mondo del web, e Alisha decide di aprire un canale dal nome La Diva del Tubo. Prima di iniziare la sua carriera di Youtuber e influencer Alisha Griffanti lavora per diversi anni come fotomodella freelance, ma l’attività non le permette di mantenersi economicamente.

“Con l’arrivo della crisi poi – dice Alisha – le cose sono peggiorate, è stato quello il momento in cui ho iniziato a fare video inventandomi un lavoro. Ho cominciato a girare i primi video nell’Agosto del 2011, dietro consiglio di un caro amico che mi fece scoprire questo mondo, in seguito ho deciso di fare un tentativo per diventare partner di Youtube e ci sono riuscita l’anno seguente. ” Attualmente Alisha pubblica circa un video al giorno ed è seguita da moltissime persone.

Alisha Griffanti a Ciao Darwin

L’ultima puntata di Ciao Darwin ha visto scontrarsi la squadra delle Messaline contro quella delle Giuliette. In sintesi, ragazze pudiche contro libertine, di cui Alisha Griffanti era la rappresentante. La ragazza ha fatto impazzire i telespettatori del programma di Paolo Bonolis, raccontando anche qualcosa della sua vita privata. “Sono campionessa italiana di Ballbusting, i calci nei gioielli di famiglia. In genere mi pagano per riceverli. Ma per lei e Luca Laurenti lo farei gratis», ha detto la youtuber indossando un paio di scarpe con il tacco acuminato.

[Foto: https://twitter.com]