Chi è Andrea Celentano di Temptation Island 2018?

Andrea Celentano è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2018. Originario di Salerno e fidanzato con Raffaella Giudice da 7 anni, Andrea ha 24 anni ed è un istruttore di fitness. Fisico asciutto e muscoloso grazie alle tante ore di allenamento in palestra e ai concorsi di body building a cui partecipa spesso. Andrea Celentano di Temptation Island 2018 si è aggiudicato il titolo di Atleta Men’s Physique IFBB e ha una palestra di sua proprietà dove è personal trainer. Ecco chi è Andrea Celentano.

Andrea Celentano di Temptation Island 2018 e Raffaella Giudice

Andrea Celentano di Temptation island 2018 è nato a Sarno il 1993 e vive in provincia di Salerno. Il ragazzo è da sempre un appassionato di fitness e bodybuilding ed è riuscito a trasformare la sua passione in un lavoro vero e proprio. Andrea infatti è proprietario di una palestra a Salerno dove lavora come personal trainer. Fisico asciutto e muscoli scolpiti, 180 centimetri di altezza per 80 chili, queste sono le misure di Andrea. Oltre ad essere un culturista e ad aver partecipato a numerose gare di fitness il ragazzo è anche un grande appassionato di tatuaggi. Sul braccio e sulla gamba sinistra ne ha diversi, mentre sulla mano sinistra ha la scritta Sui generis proprio come Stefano De Martino.

Andrea Celentano è conosciuto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island 2018 con la sua fidanzata Raffaella Giudice. I due sono insieme dal 2011 e da ben 7 anni vivono una storia d’amore fantastica. La loro esperienza sull’isola delle tentazioni infatti ha avuto un lieto fine e la coppia ne è uscita più forte che mai. Nonostante Andrea abbia avuto qualche momento di cedimento con Teresa Langella, si è dichiarato innamorato più che mai della sua fidanzata.

Andrea Celentano: “Teresa Langella ci ha provato ma io l’ho rifiutata”

Andrea Celentano, durante Temptation Island 2018 si è particolarmente avvicinato a Teresa Langella, tronista di Uomini e Donne. Durante il falò di confronto però il ragazzo ha dichiarato di non aver mai avuto interesse nei confronti della tentatrice. A programma terminato la coppia fa dunque ritorno a casa più forte e unita che mai. Qualche mese fa Andrea Celentano di Temptation Island 2018 è stato ospite di una trasmissione radiofonica e ha rilasciato delle dichiarazioni sulla ex tentatrice Teresa.

“Quella è una situazione che ti porta ad affezionarti a chiunque lì dentro, ventuno giorni sembrano davvero tanti. Con lei mi sono trovato bene ma, non si è visto in tv, dopo 5-6 giorni già avevo messo le cose in chiaro perché vedevo che lei provava a corteggiarmi e io le spiegavo che era inutile. L’ho rifiutata, gliel’ho detto chiaramente ma lei ha continuato a provarci con me, anche se non è mai andata oltre.”

[Foto: www.donnaglamour.it]