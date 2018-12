Chi è Dayane Mello

Duplice sorpresa per il modello Stefano Sala dopo la vittoria al televoto nella finale del Grande Fratello Vip contro Benedetta Mazza. Gliela confezionano l’ex fidanzata Dayane Mello e la loro figlia Sofia, con la prima che ha fatto il suo ingresso inaspettato nella Casa più famosa d’Italia per abbracciarlo.

Ecco Dayane Mello al Gf Vip

A fare da ponte, ovviamente, la conduttrice del reality Ilary Blasi. Successivamente Dayane Mello ha completato la sorpresa portando fuori dalla Casa Stefano Sala dove ad attenderlo affettuosamente c’era la figlia.

La modella brasiliana che ha fatto “irruzione” nel Gf Vip è nata il 27 febbraio del 1989 a Joinville, in Brasile. Cresciuta con la nonna paterna Erika insieme al padre e al fratello, si trasferisce a Santiago del Cile a 17 anni per intraprendere la carriera di modella lavorando con un’agenzia di moda del luogo.

La sua notorietà cresce progressivamente come i servizi fotografici che la vedono protagonista, tra cui quello per la prestigiosa rivista “Sport Week”. In seguito giunge in Italia e partecipa all’Isola dei Famosi, prima di legarsi a Stefano Sala, dal quale avrà appunto Sofia.

Stefano Sala riabbraccia la figlia e si commuove

Grande commozione ha suscitato nel modello l’incontro con la piccola Sofia (soprannominata “Buby”), che ha potuto stringere tra le sue braccia dopo 77 giorni di assenza.

Un momento di grande tenerezza vissuto in prima persona da Sala, Sofia, Dayane Mello e da tutto il pubblico in studio e a casa del Gf Vip, vinto da Walter Nudo.

[Foto: www.televisionando.it]