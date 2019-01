Ludovica Martini è una modella e attrice italiana originaria di Tivoli, che ha debuttato il 20 novembre sul canale televisivo Fox Life. La showgirl sarà una delle protagoniste di un programma tutto al femminile dal titolo “Pink different”, che piacerà sicuramente anche a molti uomini. Ludovica è nata nel 1982 e inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come fotomodella. In seguito decide di dedicarsi alla televisione, grazie alla quale riscuote un discreto successo. Ma chi è davvero Ludovica Martini?

Chi è Ludovica Martini, attrice e showgirl romana

Ludovica Martini, come tante altre showgirl italiane, inizia la sua carriera come modella. Lavora anche come assistente di volo, ma si accorge ben presto che la sua strada è nel mondo della televisione. La svolta nella sua carriera non tarda ad arrivare, e nel 2007 viene scelta come valletta per il quiz Distraction di Teo Mammuccari. Ma questa non sarà la sua unica esperienza lavorativa nel mondo dello spettacolo, Ludovica fa parte anche del cast di Colorado e Comedy Central. La showgirl romana è stata anche una delle protagoniste di “Sono comici questi romani” e diventa anche una delle pupe della seconda stagione del programma “la Pupa e il secchione” nel 2010, che le regala molta notorietà.

Una delle esperienze lavorative più importanti di Ludovica Martini è stato sicuramente il programma “What women want”, in onda su Italia Uno e online su Mediaset on demand. Ludovica è anche protagonista dello spot televisivo Star Casinò, che è andato in onda sui canali nazionali e su You Tube. Inoltre Ludovica è anche conduttrice del programma televisivo Night Roulette, dedicato a tutti gli appassionati di roulette.

Ludovica Martini è Deborah nella serie Tv Romeo + Giuly

Ludovica Martini è anche la protagonista della serie Tv Romeo + Giuly, dove interpreta il ruolo di Deborah. Una ragazza verace, istintiva e anche un pò fumantina, come dichiara Ludovica in un’intervista. La serie prende in giro la versione originale del romanzo “Romeo e Giulietta” e lo reinterpreta in chiave ironica. Le puntate seguono il conflitto tra le due famiglie più potenti di Roma, i Montacchi e i Copulati e raccontano la storia d’amore dei giovani Romolo e Giuly. In seguito alla faida delle due famiglie, interverrà anche il resto dell’Italia, con la coalizione Napoli/Milano che sfiderà la capitale.

Nella serie, oltre a Ludovica Martini, compaiono anche Martina dell’Ombra, Panariello e Paolo Bonolis.

[Foto: www.ludovicamartini.it]