Chi è Manila Gorio?

È la pr dei vip Manila Gorio. Di origini pugliesi, in questi ultimi tempi il suo nome viene associato spesso a Chando Erik Luna, l’ex fidanzato dell’attrice Grecia Colmenares, con cui ha una relazione.

Manila Goiro la pr dei vip

Del profilo privato di Manila Gorio non si conosce tantissimo se non che sia nata, come accennato, in Puglia e che sia piuttosto vicina a personaggi televisivi che hanno animato i reality (soprattutto Grande Fratello) e che al momento sono protagonisti di “Uomini e Donne”.

Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, diversi uomini famosi della televisione dovrebbero essere entrati nella sua vita privata ma non si ha alcuna certezza su questo.

Manila Goiro e la sua relazione con Chando

Adesso nella sfera più intima di Manila Gorio è arrivato il modello spagnolo Chando, rapporto con lui che la stessa pr ha confermato in una recente intervista a “Domenica Live”.

E, del resto, dal profilo Instagram della pr, che conta circa 262mila followers, si può dedurre una forte complicità tra i due in quanto la Gorio ha pubblicato diverse immagini che la immortalano in dolce compagnia di Chando, condividendo il tutto con i fans.

Nelle ultime ore la stessa Manila Gorio è protagonista di una forte polemica con il cantante Irama per una frase della sua canzone “Stanotte”.

(Foto: www.nanopress.it)