Marco Maddaloni è un judoka della Nazionale Italiana, attualmente concorrente del reality show L’Isola dei Famosi 2019. Marco è nato a Napoli nel 1984 ed è figlio di Giovanni Maddaloni e Caterina Iuliano. Il padre Giovanni aveva una scuola di judo al centro di Napoli, dove Marco ha cominciato ad allenarsi insieme al fratello Giuseppe. Non è la prima volta che il judoka partecipa ad un reality show, nel 2013 infatti Marco Maddaloni fa parte del cast di Pechino Express. Ecco chi è Marco Maddaloni.

Marco Maddaloni, biografia e carriera

Marco Maddaloni è originario di Napoli, e proprio in questa città inizia ad allenarsi nella scuola di judo del padre. La sua carriera inizia presto, a soli 17 anni infatti il ragazzo si aggiudica il titolo di campione assoluto della Repubblica Italiana nella categoria under 23. Ma i premi non finiscono qui, nel 2000 Marco diventa campione europeo junior e nel 2004 vince altri due campionati. In quel periodo faceva anche parte dell’arma dei Carabinieri e subito dopo entra a far parte della Polizia di Stato. Oltre allo sport, Marco Maddaloni è anche appassionato di reality show.

La sua carriera alla televisione inizia nel 2013, quando partecipa in coppia insieme a Massimiliano Rosolino al reality show Pechino Express. Durante il programma i due sportivi hanno sfidato altre dieci coppie in un percorso lungo 8.000 Km per raggiungere una meta. L’edizione però è stata vinta dalla coppia dei coinquilini, composta da Stefano Corti e Alessandro Onnis.

Moglie di Marco Maddaloni

Marco Maddaloni si è sposato nel 2015 con Romina Giamminelli, consulente di fitness originaria delle Seychelles. Due anni dopo il loro matrimonio nasce il piccolo Giovanni e qualche mese fa è nata la seconda figlia Giselle Marie.

Il judoka ha raccontato che la nascita della seconda figlia è avvenuta in un momento molto buio della sua vita. Marco infatti stava attraversando un periodo molto brutto in quanto ha dovuto abbandonare il mondo del judo dopo un infortunio e un’operazione al ginocchio.

[Foto: www.mediasetplay.mediaset.it]