Paola Saulino è una star del web diventata famosa grazie alla sua iniziativa del Pompa Tour. Il suo progetto è diventato virale nel giro di pochissimo tempo e ad oggi Paola ha raggiunto tantissimo follower. Paola Saulino è una ragazza campana, in passato attrice e modella, aveva annunciato sui social che avrebbe praticato sesso orale a chiunque avesse votato no al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016. In Italia il Referendum ha registrato il 60% di voti contrari, e la ragazza ha voluto onorare la sua promessa. Ecco chi è Paola Saulino.

Paola Saulino e il suo hot tour

Paola Saulino, dopo aver conosciuto i risultati del Referendum Costituzionale si è subito attivata per mantenere quello che aveva promesso ai suoi fan. Sui suoi canali social Paola ha subito condiviso le date del suo Tour Hot, da Roma a Palermo. Per scegliere i candidati ci sono dei criteri di selezione, indicati sempre sui social network. Il successo di Paola Saulino è arrivato anche all’estero, e nel marzo 2018 la ragazza ha rilasciato un’intervista al quotidiano Daily Star.

«Sono una donna di parola. Il mio obiettivo è quello di arrivare a quota un milione, anche se so che sarà complicato. Questa, però, è la mia intenzione». Queste le parole di Paola durante l’intervista. La popolarità che ha raggiunto con la sua iniziativa hot ha portato però anche tantissime critiche, che provengono soprattutto dal web. La ragazza ha replicato affermando di voler iniziare una vera e propria rivoluzione sessuale.

L’incidente di Paola Saulino durante il suo Tour

Paola Saulino, durante la sua intervista al Daily Star, ha parlato anche del suo incidente avvenuto durante il suo famoso Tour. Il cane di un suo amico l’avrebbe morsa sul viso e per questo motivo ha dovuto ricorrere a un’operazione chirurgica. Nonostante l’inconveniente Paola ha continuato a mantenere la sua promessa. Paola Saulino ha anche partecipato all’ultima puntata di Ciao Darwin, che ha visto contrapposte le squadre delle Messaline contro Giuliette. La ragazza era in gara con la youtuber Alisha Griffanti, purtroppo però la loro squadra ha perso in quanto Paola ha sbagliato tutte le risposte.

[Foto: www.supereva.it]